Direction générale de la Protection civile : 1429 cas d'incendie, 63 victimes dont 23 blessés et 4 décès enregistrés en 2022 Publié le mardi 17 janvier 2023 | Le Pays

En marge de la cérémonie de remise de 23 engins à la Direction générale de la Protection civile composés de 20 engins de lutte contre l’incendie, d’une pelle mécanique, d’un chargeur et d’un porte char, le Directeur général de la Protection civile, le Général de brigade Bokary Kodio a rappelé les statistiques des incendies enregistrés en 2022.



Selon le Directeur général de la Protection civile, l’année écoulée ses services ont enregistré 1429 cas d’incendie faisant 63 victimes dont 23 blessés et 04 cas de décès. Et d’ajouter que si le nombre de victimes directes des incendies (morts, brûlés, intoxiqués par les fumées etc.) est relativement faible par rapport aux accidents de la circulation, il n’en demeure pas moins que les dégâts qu’ils engendrent peuvent durement affecter l’économie nationale.



Et d’ajouter que conçus pour satisfaire toutes les exigences de la mission de sapeur-pompier, les engins pompes acquis permettent notamment de combattre les feux, de secourir les victimes, d’effectuer des opérations diverses et de réaliser des sauvetages. « Autant efficace dans les incendies que pour la gestion des inondations, il s’agit donc d’un engin indispensable pour l’exécution des missions de la Protection civile », a-t-il précisé.



Quant aux trois engins lourds du lot, il dira qu’ils permettront de réaliser des opérations de relevage notamment lors des interventions pour effondrement de bâtiment. « Je puis vous assurer que ces engins que nous recevons aujourd’hui sont adaptés aux réalités de notre intervention quotidienne sur le terrain. Monsieur le Ministre en acceptant de prendre personnellement part à cette remise, vous avez sans doute exprimer toute l’attention que vous accordez à cette contribution de valeur, destinée à promouvoir la protection de personnes et de leurs biens », a déclaré le général Kodio.



Il poursuivra qu’en mettant ces engins d’une valeur substantielle à la disposition de la Protection civile, les autorités de la transition viennent, encore une fois, d’illustrer l’exemplarité et la solidité de leurs initiatives.



A le croire, cet acte de haute portée, en plus de contribuer à l’amélioration de la performance de ses agents et au renforcement des dispositifs, s’inscrit dans la pérennisation des multiples actions des plus hautes en faveur de la protection des populations. « Nous avons désormais les capacités et le retour d’expériences nécessaires pour faire de la Protection civile, une structure moderne et performante l’horizon à en adéquation avec la vision des plus hautes autorités », a-t-il rassuré.



Pour finir, il a exprimé sa gratitude et ses sincères remerciements aux Autorités de la Transition et plus particulièrement au Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de brigade Daoud Aly Mohammedine pour l’accompagnement continu dont bénéficie la Direction générale de la Protection civile dans le cadre de l’exécution de ses missions. « La Protection civile voit en vous, cet accompagnateur de taille dont elle a tant besoin pour consolider ses acquis, accroître ses capacités opérationnelles et améliorer la qualité de ses prestations. Vous pouvez compter sur nous, Monsieur le Ministre, pour vous apporter des résultats qualitatifs à la hauteur de vos engagements pour le bonheur des populations et la sauvegarde de l’environnement. Nous vous assurons, que ces engins seront traités avec le plus grand soin, tant au niveau de la maintenance que de leur rendement quotidien dans l’architecture de notre dispositif », a conclu le Général Kodio.



Mama PAGA