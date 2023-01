Diplomatie : Le Mali et l’Algérie renforcent leur coopération militaire - abamako.com

Diplomatie : Le Mali et l'Algérie renforcent leur coopération militaire
Publié le mardi 17 janvier 2023

Dans l’enceinte du ministère de la Défense et des Anciens combattants, les travaux de la 16ème session du Comité Mixte Algéro-malien, chargé du suivi de la coopération militaire et Technique, ont pris fin le vendredi 13 janvier 2023. En effet, la session était placée sous la coprésidence du chef d’Etat-major Général Adjoint des Armées, le Général de Brigade Ousmane Wélé Diallo, et du chef de la délégation de l’Etat-major algérien en visite de travail au Mali, le Général Berkale TOUFIK. Ces travaux de trois jours avaient pour but de faire le point sur la coopération militaire entre les deux pays, d’identifier les besoins prioritaires (formations et équipements) des 2 parties, voire de définir les activités à effectuer pour l’année 2023. A noter qu’avec cette signature, le Mali et l’Algérie entendent renforcer leur coopération en matière de défense.



Kadiolo : bientôt des jugements supplétifs pour 74 enfants

Le promoteur du Centre Mananza de ITAS de Kadiolo a offert plus de 200 mille FCFA à l’Association des personnes déplacées internes (PDI) du cercle, le mercredi 11 janvier 2023. La remise a eu lieu dans ladite localité. Cet argent, selon le donateur, servira à établir des jugements supplétifs pour 74 enfants des PDI du cercle de Kadiolo en situation de précarité. A noter que ces déplacés résidant à Kadiolo sont venus du Centre du Mali à cause de l’insécurité qui plane dans la zone.



Environnement : la ministre Dédéou « œuvre pour un cadre de vie et de travail sain »

Après la traditionnelle montée de couleurs, tenue le lundi 16 janvier 2023, la ministre de l’Education nationale, Mme Sidibé Dédéou Ousmane, accompagnée des membres de son cabinet dont le Secrétaire général ainsi que quelques directeurs de services centraux, a fait le tour de la cour pour s’enquérir de l’état de salubrité du département et environs. En effet, après avoir remarqué un tas d’ordures entre le ministère, le commissariat du 1er Arrondissement et le PMU-Mali, la ministre a instruit à ses directeurs de veiller à la propreté de l’enceinte pour le bien-être des travailleurs, deux ou trois fois par semaine. En outre, la Cheffe du département a fait le tour de la cour de son ministère, pour également s’enquérir de l’état de salubrité. Elle a sollicité l’accompagnement des responsables du Commissariat du 1er Arrondissement afin de maintenir l’environnement sain. Mme Sidibé Dédéou Ousmane a aussi exhorté les uns et les autres à faire preuve d’engagement pour garder l’environnement propre.



Tominian : formation sur le renforcement de capacités des agents de santé

Cette formation, organisée par l’Unicef permettra de renforcer les capacités des agents de santé communautaire (ASC) de Tominian sur l’utilisation des outils révisés dans le cadre de leur travail. La session qui a débuté, le mercredi 11 janvier 2023, se poursuivra durant 8 jours. Elle porte sur les soins essentiels dans la communauté(SEC). Selon les organisateurs, l’objectif est d’outiller les participants pour la prise en charge adéquate des communautés.



Koutiala : échange sur les droits des filles et des femmes

Initiée par les ONG MZC et ADAP et financée par l’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement (AACID), cette rencontre d’échanges a permis à une trentaine d’élus, des leaders communautaires et des représentants de services techniques de s’exprimer sur les droits des filles et des femmes. C’était en date du samedi 14 janvier 2023 à Koutiala. En effet, ces échanges entrent dans le cadre du lancement de la phase 2 du projet « Renforcement des filles à travers l’accès à l’éducation, à l’information, aux compétences et aux réseaux de soutien pour la prévention et l’abandon des mariages précoces et forcés d’enfants ». En outre, l’objectif du projet est de restituer les droits des filles et des femmes et de promouvoir le maintien des filles à l’école.



Bafoulabé : le corps d’un jeune berger retrouvé dans les grottes

La semaine dernière, le corps d’un jeune berger a été retrouvé dans les grottes à Bambila, dans la commune de Diakon, cercle de Bafoulabé. Selon des sources locales, le jeune berger serait tombé sur les bandits armés. Les mêmes sources rapportent aussi que le corps a été aperçu près du reste d’une nourriture. Aussi, elles estiment que les malfrats auraient pris la fuite après avoir commis le crime. Par ailleurs, il faudra également noter qu’une fille de 13 ans qui avait disparu depuis le début de l’hivernage à Djimécourou, dans la commune de Gounfan, a été retrouvée morte. Son corps méconnu a été découvert au même moment.



Cercle de Diré : Plus de 5 millions pour soutenir les victimes d’inondations

Les ressortissants du cercle de Diré ont, à hauteur de plus de 5 millions de FCFA, contribué pour soutenir les sinistrés des inondations qui ont envahi le cercle. Dans les 13 communes du cercle de Diré, ce don sera distribué aux victimes de la montée des eaux du fleuve. La cérémonie de remise est prévue pour ce mardi 17 janvier 2023 à la mairie de la commune urbaine, selon les donateurs.



Région de Kayes : des villages dotés des périmètres maraîchers

Dans la commune de Hawa Dembaya sise dans la région de Kayes, la réception officielle des dons soulageant les populations de 5 villages (Kounda, Lomba, Komontara, kaffa et Seroumé) a eu lieu le samedi, 14 janvier 2023 à Lomba. C’était sous la présence de plusieurs personnalités locales et des donateurs. Les travaux ont pu être réalisés grâce aux Rotary Club Bamako Alassane Kanté (District 9101), et le Rotary E-club of Belgium 1 passeport (District 2130), en partenariat avec le District 2130, la Fondation Rotary et la société Albatros Energy. Ces périmètres vont permettre d’accroître le revenu des bénéficiaires et d’assurer l’autosuffisance alimentaire de ces localités et environnants.