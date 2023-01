Célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée : Le satisfecit du gouvernement - abamako.com

Célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée : Le satisfecit du gouvernement Publié le mardi 17 janvier 2023 | L'Essor

Le ministre de la Refondation de l’état, chargé des Relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga, s’est réjoui de la réussite des activités de l’édition 2023 de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée.



Il a ensuite félicité les corps enseignant et médical, ainsi que les Forces de défense et de sécurité et tous les citoyens ayant joué leur partition dans l’atteindre des objectifs.



C’était au cours d’une conférence de presse tenue hier dans les locaux de son département. Cette activité a marqué la clôture des activités de célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Après un large rappel sur le processus d’institutionnalisation de la journée du 14 janvier, Ibrahim Ikassa Maïga a fait le bilan de l’édition 2023.



Il a rappelé que le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a présidé le lancement des activités, au lycée Technique de Bamako, à travers l’animation d’une leçon-modèle sur les thèmes du patriotisme, de la souveraineté, de la résistance nationale et de la refondation de l’État.



Le ministre de la Refondation de l’état s’est réjoui que ces leçons soient aminées dans tous les milieux scolaires sur le territoire national. Tout comme les dons de sang faits par les éléments des sapeurs-pompiers, de la police, entre autres, au bénéfice des blessés de guerre.



Le ministre Maïga a également remercié les religieux pour les prières et bénédictions pour notre pays dans les lieux de culte dans le cadre de la célébration de la souveraineté retrouvée. Aussi, la commémoration de cette journée a réuni des autorités politiques, administratives, traditionnelles et religieuses autour de la montée des couleurs.



Mieux, plusieurs de ministres ont fait le déplacement à l’intérieur de notre pays pour assister à des activités. Certaines de nos représentations diplomatiques ne sont pas restées en marge de la célébration, s’est félicité Ibrahim Ikassa Maïga qui a rassuré que la célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée n’est pas évènementielle, mais plutôt du réel. Surtout que notre pays ne reçoit plus d’ordre de quiconque dans la défense de son territoire national.



Oumar DIAKITE