Action humanitaire : Geneva Call tente l’impossible ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Action humanitaire : Geneva Call tente l’impossible ? Publié le mercredi 18 janvier 2023 | Le Pays

Tweet





Interdit d’activités sur le territoire malien par les autorités de la transition, l’ONG, ‘’Geneva Call’’ ou ‘’L’Appel de Genève’’ tente désespérément de se réhabiliter.



Geneva Call refuse de s’avouer vaincu, après que son autorisation d’exercer a été résiliée. En effet, selon des sources proches du dossier, l’ONG est en train de mettre les bouchées doubles pour amener le gouvernement souverain du Mali à revenir sur sa décision. Elles rapportent qu’à la suite de la décision des autorités, l’ONG aurait envoyé une correspondance au ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation pour demander sa réhabilitation. L’objectif de ces démarches désespérées serait de faire fléchir la position du gouvernement.



Les sources ajoutent que le gouvernement, à ce jour, n’a pas répondu à ces correspondances. Continuant d’espérer, l’ONG a certes libéré tous le personnel, excepté la Coordinatrice Programme et la responsable chargée des finances qui sont au solde de l’organisation au détriment de l’intérêt du Mali en ces moments difficiles. Ce, dans l’espoir que le gouvernement réponde favorablement à la requête. Ces deux seraient en train de soutenir l’ONG et se soucieraient peu ou pas de tout l’intérêt supérieur du pays au moment où les autorités de transition travaillent d’arrache-pied à réorganiser ce secteur.



Les sources affirment également que le premier responsable de l’ONG est attendu à Bamako dans les jours à venir. L’objet de cette visite en terre malienne est de trouver une audience avec les autorités pour plaider la cause de son ONG malgré son interdiction d’exercer sur le territoire malien pour exercice d’activité illicite selon l’arrêté numéro 2022 5857/ MATD-SG du 15 décembre 2022.



Maintenant, il reste à savoir si le gouvernement va accéder à cette demande, sachant que Geneva Call a eu à commettre une faute lourde, elle serait capable de récidiver. Surtout qu’elle ne donne aucune garantie dans ce sens.



Pour sûr, la décision des autorités maliennes a attiré l’attention de celles de plusieurs pays sur cette ONG notamment au Burkina Faso et au Niger.



Faut-il rappeler que les autorités maliennes reprochent à Geneva Call de s’immiscer dans les affaires internes de leur pays. Car, l’ONG a signé avec la Coordination des mouvements de l’Azawad une convention à l’insu des autorités maliennes.



A suivre.



La Rédaction



Source : LE PAYS