Classement des pays les plus attractifs pour le commerce : Le Mali en pôle position Publié le jeudi 19 janvier 2023 | Le challenger

© Autre presse

Carte du mali

Le pays fait partie de la Communauté économique des États de l`Afrique de l`Ouest (CEDEAO) et de l`Union africaine









Selon Bloom Consulting, un partenaire de données officiel du Forum économique mondial, le Mali est 1er de l’espace UEMOA, 2ème de la zone CEDEAO et 15ème du continent dans le classement des pays plus attractifs pour le commerce. « Ce classement effectué par une agence de notation indépendante illustre que malgré les chocs, notamment la hausse des prix à l’international, la vision des plus hautes autorités à renforcer la résilience de notre économie à travers des réformes pertinentes et ciblées porte ses fruits. Le dynamisme des acteurs économiques est également à saluer », a dit Bougadari Doumbia, directeur général du Commerce, de la concurrence et de la consommation.



Les procédures de plus en plus transparentes et digitalisées comme le « trade portal » et le guichet unique de la DGCC, de l’API, l’adoption en cours de plusieurs mesures de facilitation des échanges, l’interconnexion des systèmes informatiques DGCC-DGD-DGI apportent de la prévisibilité dans les opérations d’import-export.



«Les efforts doivent se poursuivre dans le sens de l’élimination progressive des barrières tarifaires et non-tarifaires au commerce des marchandises ; la libéralisation progressive du commerce des services ; la protection des investissements productifs, de droits de propriété intellectuelle et de l’application effective de la politique de concurrence ; le développement progressif des infrastructures d’appui au commerce; la mise en œuvre effective des réformes dans le domaine douanier et l’application effective des mesures de facilitation des échanges », a souligné le premier responsable de la DGCC.