© aBamako.com par AS

Cérémonie de remise officielle d`avions de chasse et d`hélicoptères aux Forces armées maliennes (FAMa)

Bamako, le 19 janvier 2023. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a remis plusieurs d`avions de chasse de conception russe et d`hélicoptères à l`armée malienne









Un Malien a eu la vie sauve en Afrique du Sud grâce au nom du Président de la Transition, colonel Assimi Goïta. Des bandits armés s’apprêtaient à lui rendre la vie dure, sinon lui ôter la vie. Ils ont renoncé à leur forfait quand ils ont su que leur potentielle victime était un ressortissant du Mali, le pays d’Assimi Goïta. C’était dans la nuit du 24 décembre 2022.



Comme pour dire que la renommée d’Assimi Goïta continue de s’étendre dans le monde. En effet, un Malien qui a eu la vie sauve à cause du nom d’Assimi Goïta en Afrique du Sud. L’informée a été donnée par l’intéressé lui-même, un certain Bakary Tandia.



« Dans la nuit du 24 décembre, j’ai survécu grâce à ma nationalité. Je suis un commerçant malien vivant à Maputo (Mozambique), dans mes quêtes en Sud Afrique, des bandits de la rue ont tenté de m’agresser à cause du sac en plastique que je tenais dans la main. J’ai essayé de me défendre par instinct de survie ; et ils m’ont demandé par ma langue de détresse qui sortait de ma bouche d’où je viens, je leur ai dit que je suis du Mali. Tombouctou, ce sont eux-mêmes qui ont prononcé ce nom : Where does Assimi Goïta live ? Déjà, j’avais compris en partie que j’étais sauvé, j’ai répondu oui, ils m’ont dit mon frère, tu as notre respect désormais, tu es en sécurité ici. Je suis Bakary Tandia et aujourd’hui, je suis très fier d’être malien ! Vive l’unité africaine », a témoigné l’intéressé.



M.Dolo