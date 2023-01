Rentrée diplomatique du Mali : le pays apprécie l’engagement des partenaires à ses côtés selon le president Assimi GOÏTA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Rentrée diplomatique du Mali : le pays apprécie l’engagement des partenaires à ses côtés selon le president Assimi GOÏTA Publié le samedi 21 janvier 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par AS

1ère édition de la semaine nationale de la réconciliation

Bamako, le 15 septembre 2022. Le président de la Transition, Chef de l`État, le Lieutenant-colonel Assimi Goïta, a présidé le lancement des activités de la semaine nationale de la réconciliation au CICB Tweet

« Le Mali apprécie à sa juste valeur l’engagement, à ses côtés, de partenaires qui adhèrent aux principes-clés qui déterminent l’action publique de notre pays. » ; tel est l’essentiel du message du président de la transition, le colonel Assimi GOITA à l’occasion de la session inaugurale de la rentrée diplomatique du Mali qui s’est déroulée ce 21 janvier 2023 au centre culturel Kôrè de Ségou.



Dans ce message délivré par le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale S.E Abdoulaye DIOP, le chef de l’Etat a indiqué que cette rentrée diplomatique est placée sous le thème de l’apport de la culture à l’outil diplomatique, afin de valoriser et de faire le meilleur usage de la richesse et du patrimoine multiséculaire du Mali.



« En outre, la culture permet d’asseoir un climat de paix, de sécurité et de dynamisation des économies nationale, sous régionale et régionale. L’industrie culturelle et artistique constitue en effet un levier important du développement de notre pays. A cet égard, je me réjouis d’avance de lire les conclusions pertinentes qui sanctionneront vos travaux, afin de mieux apprécier l’apport de la culture à la promotion des valeurs qui concourent à une stabilité durable et harmonieuse. » a lu le ministre DIOP au nom du président Assimi GOÏTA.



A.S