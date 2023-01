Le ministre Abdoulaye DIOP aux ambassadeurs: cette rentrée diplomatique est une étape du processus visant la codification de la diplomatie culturelle... - abamako.com

Le ministre Abdoulaye DIOP aux ambassadeurs: cette rentrée diplomatique est une étape du processus visant la codification de la diplomatie culturelle...
Publié le dimanche 22 janvier 2023

Abdoulaye Diop, Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale

À l’ouverture des travaux de la session inaugurale de la rentrée diplomatique du Mali qui a eu pour cadre le Centre culturel Kôrè de Ségou le samedi 21 janvier 2023, le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale S.E Abdoulaye DIOP a situé l’initiative dans son contexte. Il s'agit, selon lui, d’une étape du processus visant la codification de la diplomatie culturelle et sa mise en œuvre en tant que priorité de la politique extérieure du Mali.



“En effet, la réalisation des activités relatives à la valorisation de la culture, à la promotion de la destination Mali et à l’amélioration de l’image du pays, entre autres missions phares, fait déjà partie du corpus de missions que les structures centrales et extérieures du Ministère des Affaires étrangères exécutent au quotidien.” a laissé entendre le ministre DIOP à l’endroit des ambassadeurs et représentants d’organisations accrédités au Mali.



Signalons que cette session inaugurale de la rentrée diplomatique s’est déroulée sous le thème: “Faire de la culture un outil d’influence au service de l’action extérieure du Mali “. À travers cette thématique, dira le diplomate malien, le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, en étroite collaboration avec le Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme œuvre à valoriser le formidable potentiel offert par la diversité culturelle et la richesse du patrimoine malien.



