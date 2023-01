Célébration du 62ème anniversaire de l’Armée malienne / Le colonel Assimi Goïta : ’’ Le Mali n’est pas isolé ’’ - abamako.com

Assimi Goïta , président de la transition malienne

A l'occasion de la célébration du 62ème anniversaire de l'armée malienne au Camp Génie Civile, le president de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a rappelé les efforts des pères de l'indépendance malienne, non sans remercier les partenaires présents aux côtés du Mali. Pour le chef de l'Etat, cette présence est le signe que le Mali n’est pas isolé.



''La présence de plusieurs partenaires parmi nous témoigne à suffisance que le Mali n’est pas isolé. Le Mali ne sera pas aussi isolé. Mais, cela dit, le peuple malien a opté pour donner une novelle orientation à sa coopération basée sur l'efficacité, la sincérite'', a indiqué le colonel Assimi Goïta.



Le président de la Transition rassure que le peuple malien est ouvert à tous les partenaires, pourvu que les trois principes qui guident désormais l’action publique en territoire du Mali soient respecter. A savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés en République du Mali, et le respect des intérets vitaux du peuple malien.



