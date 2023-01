Evasion au Camp I de la gendarmerie de Bamako : Les présumés assassins des agents de change s’évadent… - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Faits Divers Article Faits Divers Evasion au Camp I de la gendarmerie de Bamako : Les présumés assassins des agents de change s’évadent… Publié le dimanche 22 janvier 2023 | Kojugu kelebaa

© aBamako.com par SA

Sécurité au nord du Mali : les militaires ivoiriens de la MISMA foulent le sol Malien.

Samedi 05 mai 2013. Bamako. Un contingent de soldats ivoiriens devant se charger du transport de la logistique est arrivé au camp de gendarmerie Balla Koné sis au quartier Faladié , en attendant son déploiement à Sévaré. Tweet

_*Les deux militaires, PROMOUBE MOUNKORO et KOUSSE DOUBA MOUNKORO, impliqués dans l’assassinat de deux agents de change de devises étrangères, tous reconnus respectivement comme soldats de 2ème et 1ère classe, se sont évadés de la prison du camp I de Bamako ce dimanche 22 janvier 2023 avec trois autres prisonniers.*_



Incroyable mais vrai ! Les deux suspects arrêtés il y a une semaine par la police de Baco Djicoroni (ex-15ème Arrondissement), remis au Camp I de la gendarmerie, se sont en effet évadés aujourd’hui dimanche 22 janvier 2023.



Ils sont au total 05 prisonniers à s’être évadés des geôles du Camp 1 de la gendarmerie nationale, pourtant réputées hautement sécurisées. Parmi eux, figurent les deux présumés militaires, PROMOUMBE MOUNKORO et KOUSSE DOUBA MOUNKORO, respectivement comme soldat de 2ème et 1ère classe cités dans l’assassinat des deux agents de change de devises étrangères. Ces deux soldats ont été poursuivis et mis en garde à vue la semaine dernière par le commissaire Principal MOUSSE MBAYE en charge du commissariat de Baco Djicoroni, en collaboration avec le commissariat de Kalaban Coro et Quartier Mali ex 4eme arrondissement .



Ils ont ensuite été remis au camp I de la gendarmerie de Bamako pour compétence, avant leur jugement.



Il s’agit des suspects de premier ordre, voire des assassins, ayant au demeurant reconnu eux-mêmes les faits selon nos sources, dans assassinat atroce perpétré le 1er janvier 2023 dans la forêt classée de TIENFALA à 30 km de Bamako. Les dépouilles ont été découvertes le vendredi 13 janvier 2023 par le commissaire MOUSSE MBAYE, enquêteur hors-pair des temps modernes.



● *Mais comment donc sont-ils parvenus à s’évader ?*

Remis à la gendarmerie par la police, menottés avec des dossiers les concernant, après 3 jours, nous apprenons que ces dangereux présumés militaires se sont évadés de la prison à travers les toilettes en perforant le mur dans la cellule 5-G du camp1 de la gendarmerie de Bamako rive gauche.



Cette évasion, en tout état de cause, n’est pas une première à la gendarmerie. En octobre 2015, neuf (9) prisonniers se sont évadés des geôles de la prison du Camp 1 parmi lesquels, figuraient quatre (04) militaires poursuivis et mis sous mandat de dépôt.



Les deux bagnards qui ont pris la poudre d’escampette, sont dangereux pour la population et leurs identités doivent être publiées partout avant qu’ils ne commettent d’autres forfaits.



A suivre



*Bamananden Journal Kojugu kelebaa Jkk*