Le colonel Sadio Camara, à l’occasion de la célébration du 62ème anniversaire de l’armée malienne: «Les Forces de Défense et de Sécurité n’ont aucun intérêt à commettre des exactions>>>

© aBamako.com par DR Cérémonie de remise de matériels militaires aux FAMa Place d`Arme de Kati, le 3 décembre 2021. Le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a donné, une fois de plus, un coup de pouce aux Forces Armées Maliennes (FAMa) en leur remettant un important lot de matériels roulants et d’équipements militaires.





La création de l'Armée malienne il y a soixante-deux (62) ans a été célébrée le vendredi 20 janvier 2023 à la Place d'Armes du Génie Militaire. Dans son intervention, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara a souligné que l'Armée est le reflet de la Nation malienne forgée par un véritable phénomène d'osmose entre toutes les composantes de cette Nation. C'est dans cette optique que le ministre Sadio Camara a souligné les campagnes médiatiques visant à décrire les FAMa comme des ennemies du peuple sont improductifs et sans effet. «Les Forces de Défense et de Sécurité n'ont aucun intérêt à commettre des exactions sur des composantes de ce peuple dont le concours est in- dispensable pour le succès des opérations», a indiqué le Colonel Camara.



