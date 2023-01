Mesures disciplinaires exemplaires au campus universitaire de Badalabougou : Une dizaine d’étudiants expulsés pour "détention illégale de plusieurs armes ’’ - abamako.com

Mesures disciplinaires exemplaires au campus universitaire de Badalabougou : Une dizaine d'étudiants expulsés pour "détention illégale de plusieurs armes '' Publié le lundi 23 janvier 2023 | L'Indépendant

© Autre presse par DR

La Faculté des Sciences Techniques, sise à Badalabougou, dans la zone "Colline du savoir", a rendu public, vendredi dernier, le rapport officiel du Conseil de discipline extraordinaire. On y relève qu'une dizaine d'étudiants ont été définitivement expulsés, dont une jeune étudiante de la Promotion 2020, deuxième année "Licence 2 ", de la filière SVT" Science Vie Terre ".



A noter que, depuis quelques mois, suite à une série d'affrontements entre deux clans rivaux, la brigade d'intervention du Commissariat du 4è Arrondissement, à travers une équipe spécialisée pour les interventions rapides en milieu universitaire, a mis fin aux activités répréhensibles d'une quinzaine d'étudiants.



Il convient de préciser que ces étudiants ont été appréhendés lors d'une fouille étendue à l'ensemble de l'espace universitaire. L'équipe spécialisée, appe- lée aussi" Trios de flics", a retrouvé, à cette occasion une panoplie d'armes à feu artisanales, communément appelées Balle Yèrèké". S'y ajoutent une importante saisie de produits prohibés, de stupéfiants, en l'occur- rence, du chanvre indien ainsi qu'une catégorie d'ar- mes blanches: couteaux suisses, machettes, matra- ques et autres matériels personnels de destruction.



Lors de ce Conseil extraordinaire de discipline de la Faculté des Sciences Techniques de Bamako, dix étudiants ont ainsi été définitivement expulsés de l'université Malienne, avec effet immédiat, dont une très jeune étudiante dénommée A.C. Une jeune bachelière de la Promotion 2020-2021, niveau Licence 2, de la filière SVT" Science des Vie et de la Terre ". Aux- quels il faut ajouter " 5 cas d'avertissements ".



Le Conseil de discipline de la Faculté des Sciences Technique de Bamako a ainsi dressé une liste officielle pour expulsions et avertissements, avec ampliations au bureau de la Coordination Nationale de l'AEEM, au département de l'Enseignement Supérieur ainsi qu'au Centre National des Œuvres Universitaires "CENOU"



Il convient enfin de signaler que la "Colline du Savoir" vit dans une atmosphère délétère, entretenue par les hostilités entre deux clans rivaux, tous de la Faculté des Sciences Techniques Hari Moussa Maïga