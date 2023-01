Promotion de la bonne gouvernance de la justice : le département de la Justice lance la 1ère édition de la Semaine de la Justice - abamako.com

C’est dans le cadre d’un plus grand rapprochement de la justice aux justiciables que le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme a lancé officiellement ce lundi 23 janvier 2023, dans la dans la Salle Balla Moussa KEITA du Centre International de Conférence de Bamako (CICB), la première édition de la Semaine de la Justice.



La cérémonie d’ouverture, présidée par le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mamadou Kassogue, a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernemen, notamment le ministre de la Refondation, le ministre chargée des Réformes politiques et institutionnelles, le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme.



Cette première édition de la semaine de la Justice a pour objectif, a expliqué le ministère de tutelle, de rendre la justice plus proche des citoyens, de les informer sur leurs droits et de promouvoir la bonne distribution de la justice. Elle est destinée principalement aux citoyens, aux étudiants et aux professionnels de la justice.



Selon le président de la commission d’organisation, Dr Boubacar Sidiki Diarrah, elle sera ponctuée par une série d’activités, à savoir : une conférence de parquet, une conférence de siège à la Cour Suprême; une Conférence des juridictions administratives à la Cour Suprême, une Journée portes ouvertes sur les juridictions spécialisées à l’Institut National de Formation Judiciaire, et un Déjeuner-débat avec la Presse et la Société Civile sur la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière.

Le ministre Kassogue a félicité et encouragé les membres de la Commission d’organisation de cette première édition de la semaine de la Justice saluant leurs effort qui ont permis le lancement de ces activités.



