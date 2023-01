Agriculture : Les Cotonculteurs dans la crise - abamako.com

Économie Agriculture : Les Cotonculteurs dans la crise Publié le lundi 23 janvier 2023 | Le Pays

Coton malien

Les responsables du collectif des Cotonculteurs du Mali ont animé, ce vendredi 20 janvier 2023, une conférence de presse à la Maison des Jeunes de Bamako. Objectif : partager avec les hommes de médias les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Les membres du collectif étaient venus de toutes les filiales du pays.







Les Cotonculteurs du Mali étaient, vendredi, devant la presse pour l’informer des problèmes auxquels ils vivent au quotidien. Selon Mamadou Sanogo, de la filiale de Sikasso, les Cotonculteurs du Mali souffrent de plusieurs maux. « D’abord, le problème du renouvellement de nos instances. Et vous le savez, depuis un certain temps, tout ce qu’on a entrepris dans ce sens a échoué. Donc, on a nommé un mandataire, dans un premier temps qui a un premier mandat de six mois qui a été perturbé par une couche des paysans qui ne voulaient pas du renouvellement », a indiqué M. Sanogo



Pour Mamadou Sanogo, les choses peinent à bouger au sein du collectif depuis un certain temps. D’après lui, un atelier de trois jours a été initié par le Collectif à Sélingué pour arrêter certaines mesures sur lesquelles le mandataire et les délégués des filiales devraient travailler. Mais, dit-il, les choses ne se sont pas déroulées comme prévues, raison pour laquelle tout est bloqué depuis un certain moment.



En outre, Mamadou Sanogo a aussi souligné que beaucoup de producteurs n’ont pu payer les crédits intrants, ce qui a poussé les jeunes à se tourner vers les zones d’orpaillage. Le départ des jeunes vers ces zones est un grand danger pour les Cotonculteurs, rappelle-t-il. « Ces jeunes qui partent, s’ils ne reviennent pas, c’est un autre problème pour nous ».



Par ailleurs, les Cotonculteurs à travers Mamadou Sonogo ont sollicité l’aide du gouvernement. « Nous demandons au gouvernement vraiment de tout faire pour essayer de nous secourir, dans la mesure du possible », indique M. Sanogo.



Les Cotonculteurs ont également profité de l’occasion pour faire un plaidoyer auprès des autorités de la Transition sur la situation des cotisations des coton cultures disparus. Ils demandent aussi que lumière soit faite sur cette affaire pour édifier les producteurs sur la destination de leurs cotisations. Pour lui, les personnes qui ont fait disparaître les cotisations des producteurs sont ceux-là même qui cherchent à être à la tête des instances des Cotonculteurs. Pour cela, ils pointent du doigt le ministre en charge de l’Agriculture. « Le ministre n’a joué son rôle, c’est pourquoi on sollicite l’implication du président de la Transition ».



Ibrahim Djitteye



Source: LE PAYS