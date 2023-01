Période de forte chaleur à Bamako : EDM annonce déjà les couleurs avec des délestages intempestifs - abamako.com

Période de forte chaleur à Bamako : EDM annonce déjà les couleurs avec des délestages intempestifs Publié le lundi 23 janvier 2023 | aBamako.com

Bien de populations du district de Bamako ont déjà commencé par faire les frais de la période de canicule qui sévit généralement de février à juin de chaque année. Ces populations sont privées d’électricité des heures durant voire des journées entières par Energie du Mali (EDM), la société en charge de la fourniture du courant électrique au Mali. Celle-ci dit procéder ainsi à des travaux visant à améliorer la qualité du réseau en prévision de l’augmentation de la demande pendant la période de forte chaleur.



Ainsi, après que les quartiers de la Commune VI du district et leurs environs ont subi les affres d’une journée sans électricité la semaine écoulée, c’est au tour de la Commune V et ses riverains de vivre leur journée chaude de pré saison.



Dans le communiqué EDM annonçant ces perturbations et interruptions sur la journée du mardi 24 janvier 2023 de 8 heures à 17 heures, ce sont les quartiers Badala-Résidence, Badalabougou, Torokorobougou, Quartier Mali, 300 Logements, Cité UNICEF, Niamakoro, Faladié, Kalaban-Coura, Sabalibougou, Baco-Djicoroni ACI qui sont entre autres concernés. « La reprise normale du service pouvant intervenir plus tôt que prévu, la Société Energie du Mali- SA, invite les abonnés à observer la plus grande prudence en considérant les installations comme étant sous tension. » a indiqué le fournisseur d’électricité au Mali.



ANDROUICHA