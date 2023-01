Communiqué du Comité de Pilotage de la Maison de la Presse - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Communiqué du Comité de Pilotage de la Maison de la Presse Publié le lundi 23 janvier 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par AS

Journée d`échanges Presse-Justice

Bamako, le 05 octobre 2021. À l`occasion de la 2è édition des Journées Presse et Justice, la Maison de la Presse a abrité la journée d`échanges entre la presse et la justice sous la présidence du ministre Mamadou Kassougué, Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Tweet

Communiqué N° 001- 2023 - CP/ MP

Le Comité de Pilotage de la Maison de la Presse s’est réuni le samedi 21 janvier 2023 dans sa salle de réunion à partir de 15Heures.



Un seul point était inscrit à l’ordre du jour : la situation à l’Association des Editeurs de Presse Privée (ASSEP).



Cette réunion intervient après écoute des différentes parties.



Considérant la convocation de l’assemblée générale ordinaire du 14 janvier 2023 par le Président de l’ASSEP,

- Considérant l’adoption d’une motion de défiance insérée dans l’ordre du jour après un vote de la majorité des membres de l’ASSEP présents à l’assembléegénérale,

- Considérant l’adoption d’un ordre du jour amendé par les membres présents à l’assemblée générale,

- Considérant le refus du Président de l’ASSEP d’ouvrir les débats sur la motion de censure insérée dans l’ordre du jour,

- Considérant la sortie de la salle du Président Ousmane Dao et des membres de son bureau, laissant les Directeurs de Publication dans la salle,

- Considérant le Procès-Verbal de l’assemblée générale,

- Considérant la liste de présence de l’assemblée générale,

- Considérant les Procès-Verbaux de Constat d’Assemblée générale par deux Huissiers de Justice,

- Considérant les communiqués 001/ ASSEP 2023 et 002/ASSEP 2023 du Président de l’ASSEP

- Considérant l’adoption à l’unanimité des membres de la motion de censure par les Directeurs de Publications de l’Association,

- Considérant la mise en place d’un collège transitoire,

- Considérant que l’assemblée est souveraine,

- Considérant la lettre N° 001/23 du Président du Comité de Transition de l’ASSEP en date du 17 janvier 2023 adressée au Président de la Maison de laPresse,



Le comité de Pilotage de la Maison de la Presse à l’unanimité a pris note de la situation créée et décide de :

1. Inviter Monsieur Ousmane Dao à se conformer aux recommandations de l’Assemblée générale du 14janvier 2023 qu’il a lui-même convoquée.



2. Reconnaître le Comité Transitoire de l’ASSEP comme le seul représentant légitime de l’Association des Editeurs de Presse Privée (ASSEP).

3. Inviter le Comité de Transition à procéder à la relecture des textes de l’Association en conformité avec les réalités du monde actuel.

4. Inviter le Comité de Transition à travailler à rassembler l’ensemble des composantes de la Presse écrite et à participer activement à la politique de REFONDATION DE LA PRESSE MALIENNE en cours.

5. Inviter le Comité de Transition à organiser dans les meilleurs délais des élections inclusives, démocratiques et transparentes.



Bamako le 22 janvier 2023 Le Président de la Maison de la Presse El Hadj Bandiougou DANTE Chevalier de l’Ordre National



Ampliations:

- Présidence de la République

- Primature

- CNT

- MCENMA

- HAC

- Organisations et Associations Professionnelles des Médias

- Partenaires des Médias