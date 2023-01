Au Mali, Iyad Ag Ghali met au défi Assimi Goïta - abamako.com

Iyad Ag Ghali

De nouvelles images de propagande publiées par le GSIM montrent son chef pour la première fois depuis plus d’un an. Un pied-de-nez à l’endroit de l’EIGS, mais aussi de la junte au pouvoir.



Il a certes les traits creusés et des rides plus visibles, mais avec sa barbe grise et sa djellaba bleue, c’est bien Iyad Ag Ghali. Pour la première fois depuis plus d’un an, le chef du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM, en arabe, JNIM) apparaît sur des images de propagande diffusées par al-Zallaqa Media, le média d’Al-Qaïda, le samedi 21 janvier. Des vidéos qui sortent au lendemain de la commémoration, en grandes pompes, du 62e anniversaire de la création des Forces armées maliennes (Fama).