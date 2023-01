CHU du Centre National d’Odontostomatologie: Bientôt logé dans du neuf à l’ACI 2000 ! - abamako.com

News Santé Article Santé CHU du Centre National d’Odontostomatologie: Bientôt logé dans du neuf à l’ACI 2000 ! Publié le mardi 24 janvier 2023 | Les Depeches du Mali

Le jeudi 19 janvier, le Centre National d’Odonto Stomatologie a tenu la 49ème session ordinaire de son conseil d’administration.



A la lumière du discours de sa PCA, Mme Coulibaly Salimata Diarra, il ressort que le CHU-CNOS a réalisé 79% de ses prévisions d’actes médicaux, soient 98 811 actes sur une prévision initiale de 125 093. La cérémonie d’ouverture a enregistré la présence du DG du CHU-CNOS, Pr Boubacar Ba, du représentant du Gouverneur du District de Bamako, Yaya Waigalo et du conseiller technique du Ministère de la Santé Dounanké Diarra.



Les administrateurs ont examiné au cours de cette 49ème session, le bilan des activités, le niveau d’exécution financière du budget 2022 et l’évaluation des estimations budgétaires de l’année 2023.



A l’entame de son discours liminaire, la présidente du conseil d’administration, Mme Coulibaly Salimata Diarra dira que le CHU- CNOS-Pr HT a réalisé 79% de ses prévisions d’actes médicaux, soit 98 811 actes, sur une prévision initiale de 125 093. Elle a fait savoir que le taux de réalisation des ressources propres est de 73% tandis que celui concernant la modification de la subvention de l’Etat est de 41% à la date du 31/ 10/ 2022, soit une mobilisation globale de 48% des ressources prévues. En outre, elle fera savoir que le gel des subventions prévues par l’Etat a constitué un handicap majeur jusqu’à la date du 31/10/2022.



A l’en croire, l’amélioration de performances actuelles relatives à l’offre et à la qualité des soins fournis par le CHU-CNOS peut être obtenue à travers une orientation efficiente de sa gestion et son management.



De son côté, le DG du CHU- CNOS, Pr Boubacar Ba a indiqué que sur le plan médical, le CHU-CNOS a eu au cours de l’année écoulée l’acquisition d’un nouveau scanner, une imagerie et un laboratoire pour augmenter la performance diagnostic. Avant d’ajouter que cela a permis d’améliorer leur plateau d’intervention. Malgré les circonstances de l’année 2022, dit-il, son service a pu maintenir le cap pratiquement à 60% au niveau médical.



Parlant des perspectives, le DG du CHU-CNOS a révélé que cette année 2023, consacrera le démarrage des travaux du nouveau siège à l’ACI 2000, car l’ancien local se trouve aujourd’hui exigu au regard du nombre des patients et de personnel qui ne cesse d’augmenter. Occasion pour lui de rassurer sur le fait que ce nouveau local permettra aux travailleurs d’exercer leur travail dans de bonnes conditions.



Par Fatoumata Coulibaly