Aéronefs russes livrés à Bamako: "un geste symbolique" sur fond de déclin de l’influence française - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Aéronefs russes livrés à Bamako: "un geste symbolique" sur fond de déclin de l’influence française Publié le mardi 24 janvier 2023 | fr.sputniknews.com

© aBamako.com par AS

Cérémonie de remise des aéronefs militaires par le Président Assimi Goïta

Bamako, le 09 août 2022. Le Président de la Transition, le colonel Assimi GOÏTA, a présidé la Cérémonie de remise des aéronefs militaires au pavillon de l`aéroport international Modibo Kéita Tweet

Parmi les aéronefs militaires fournis par Moscou au Mali en quelques mois figurent des "engins sérieux" qui ont fait leurs preuves en Afghanistan et actuellement en Ukraine. Leur arrivée montre une fois de plus que la France s’affaiblit en Afrique, a déclaré à Sputnik l’expert russe Pavel Kalmykov.

Un lot d'aéronefs russes livré au Mali, le deuxième en quelques mois, est plutôt "un geste symbolique" pour des pays africains qui cherchent "à mettre fin à la domination française", a expliqué à Sputnik l’officier à la retraite Pavel Kalmykov, politologue et expert au Bureau de l’analyse militaire et politique établi à Moscou.

Il constate que "la Russie évince lentement la France". Il souligne pourtant que, d’une certaine manière, la Russie ne le fait pas exprès mais c’est parce que la France "s’affaiblit".