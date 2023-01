Quatrième cycle de l’EPU : le rapport National sur la situation des Droits de l’Homme au Mali validé - abamako.com

Quatrième cycle de l'EPU : le rapport National sur la situation des Droits de l'Homme au Mali validé Publié le mardi 24 janvier 2023 | aBamako.com

Mamadou Kassogue, ministre de la Justice

Le ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Garde des sceaux, Mamoudou Kassogué, a présidé ce mardi 24 janvier 2023, à l’Hôtel Radisson Collection, la cérémonie d’ouverture de l’Atelier de validation de l’avant-projet du Rapport national relatif à l’Examen Périodique Universel (EPU) 2023 du Mali.



Il était accompagné de M. Aguibou BOUARE Président de la Commission Nationale des droits de l’Homme, de Mme la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire Général, chargée du Pilier Politique, du Secrétaire général, du Chef de Cabinet du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme.



Ont également pris part à cette cérémonie, des membres du cabinet et du secrétariat général du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, les points focaux « droits de l’Homme » des différents Départements ministériels, et certains membres des structures nationales de défense des droits humains et des Organisations de la Société civile ;



Cette cérémonie qui s’inscrit dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l’Homme est organisé en prélude de la 43e session du groupe de travail sur l’EPU, prévue pour avril-mai 2023, à Genève.



En effet, notre pays s’apprête à participer au 4e cycle de cet examen qui est un important processus d’évaluation, placé sous les auspices du Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, consistant à passer en revue les réalisations de l’ensemble des Etats-membres des Nations Unies dans le domaine des droits de l’Homme.

A cette occasion, le Mali devra fournir les informations nécessaires sur les dispositifs mis en place en vue de mettre en œuvre les recommandations formulées lors du précédent examen en 2018, tout en signalant les évolutions enregistrées, de façon générale, dans le domaine des droits de l’Homme.



L’Examen Périodique Universel, auquel doit se soumettre notre pays, engage un processus d’intérêt national pour lequel doivent contribuer les Départements ministériels et l’ensemble des structures non étatiques de défense des droits humains.



En effet, il est attendu de chaque participant et de chaque structure la fourniture de renseignements sur l’ensemble des progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans le domaine de la protection et de la promotion et des droits de l’Homme dans notre pays, mais aussi des informations sur les avancées dans la mise en œuvre des 187 recommandations issues de l’édition EPU 2018.



L’EPU reste le seul processus complet d’examen par les pairs dirigé par l’Etat, visant à évaluer et à améliorer les droits de l’homme.

A cet effet, il est essentiel que notre pays reste engagé, efficacement, dans le processus. C’est pourquoi, le Département de la Justice et des Droits de l’Homme s’emploie activement, depuis plusieurs mois, à l’élaboration du rapport national, avec le soutien des plus hautes autorités de la Transition.



