Sécurité alimentaire: l’Union européenne donne 62,5 millions d’euros au PAM pour renforcer la sécurité alimentaire des régions du Mali touchées par le conflit

Publié le mercredi 25 janvier 2023

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies se réjouit de la contribution de 62,5 millions d’euros de l’Union européenne (UE) qui contribuera à renforcer la sécurité alimentaire, la nutrition et la résilience de 971 000 personnes dans neuf régions du Mali touchées par le conflit.



Grâce à ce financement, le PAM, en collaboration avec le gouvernement du Mali, mettra en œuvre deux projets pluriannuels ciblant des familles et des communautés touchées par des conflits persistants, des chocs climatiques et la hausse des prix alimentaires à Bandiagara, Douentza, Gao, Gourma- Rharous, Koulikoro, Mopti, San, Ségou et Tombouctou.



Les communautés du centre du Mali recevront une assistance alimentaire et nutritionnelle conditionnelle dans le cadre du programme quinquennal de résilience et de développement durable, tout en participant à des activités de renforcement de la résilience, en participant à la création et à la réhabilitation d’actifs communautaires visant à améliorer l’accès aux services de base, tels que l’eau, les jardins communautaires, les routes, les cordons pierreux, les puits et les barrages.



« Le PAM a connu des difficultés accrues pour soutenir les familles à travers le Mali en raison des contraintes socio-économiques sur les moyens de subsistance et de la pression sur les ressources naturelles qui s’amenuisent », a déclaré Eric PERDISON, représentant et directeur de pays du PAM au Mali. « Nous sommes reconnaissants à l’UE pour son généreux financement qui nous aidera à étendre les filets de sécurité sociale aux communautés vulnérables et à accroître leurs moyens de subsistance, notamment par le biais d’activités génératrices de revenus pour les femmes. Au PAM, nous sommes convaincus que les investissements à long terme dans les systèmes alimentaires et les interventions dans les chaînes de valeur locales sont essentiels pour mettre fin à la faim et à la malnutrition », a-t-il ajouté.



Grâce au projet REDDAM (Résilience et développement durable dans la zone agropastorale du Mali), les personnes déplacées à l’intérieur du pays, les organisations d’agriculteurs des communautés d’accueil vulnérables et d’autres petits producteurs alimentaires à faible revenu recevront des équipements et une formation technique sur la gestion des pertes après récolte et les initiatives génératrices de revenus. En outre, 15 000 enfants de moins de deux ans, ainsi que des femmes enceintes et des mères allaitantes, recevront des aliments nutritifs spécialisés dans le cadre du programme de prévention et de traitement de la malnutrition. « L’Union européenne est pleinement engagée auprès des maliennes et des maliens dans les régions les plus vulnérables du Mali, comme ici à Gao. Nous agissons pour lutter contre le caractère chronique de l’insécurité alimentaire et en faveur de l’autonomie des ménages », a déclaré Bart OUVRY, ambassadeur de l’UE au Mali.



Les conflits persistants, les déplacements récurrents de population, les chocs climatiques, l’impact de la COVID-19 et les prix élevés des denrées alimentaires ont exacerbé la situation de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le pays. Selon la dernière analyse de la sécurité alimentaire de Cadre Harmonisé, 1,2 million de personnes, soit environ 6 % de la population totale du Mali, auront un accès irrégulier à des aliments sains et nutritifs pendant la période de soudure (juin - août 2023). En outre, plus de 1 600 personnes dans la région nord de Ménaka connaîtront des niveaux catastrophiques de manque de nourriture, à moins que des mesures urgentes ne soient prises maintenant pour s’attaquer aux causes profondes de l’insécurité alimentaire.



