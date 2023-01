Semaine de la Justice : la célérité dans le traitement des dossiers et les procédures contentieuses en examen à la Cour suprême - abamako.com

Semaine de la Justice : la célérité dans le traitement des dossiers et les procédures contentieuses en examen à la Cour suprême Publié le jeudi 26 janvier 2023

Deux conférences ont été animées ce mercredi 25 janvier 2023 à la Cour suprême, la première portait sur la célérité dans le traitement des dossiers et la deuxième sur les procédures contentieuses devant les juridictions administratives. La rencontre a été présidée par le président de la Cour suprême, Fatogoma Thera.

Dans son intervention, le président de la Cour suprême a évoqué le nombres de juridictions au Mali. ''Au Mali, mis à part l'ordre constitutionnel representé par la Cour Constitutionnelle, avec ses spécificités politiques, la justice est rendue par trois ordres de juridictions distincts. Les deux ordres juridictionnels historiques sont l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, complétés aujourd'hui par l'ordre des comptes dérivé de l'ordre administratif. Les sommets de ces trois ordres culminent à la Cour Suprême à travers les sections judiciaire, administrative et des comptes.'' a affirmé le président de la Cour suprême Fatogoma Thera.

Il faut rappeler que cette activité rentre dans le cadre de la Semaine de la justice.



M.S