Baba Moulaye crée son parti PMTR : Le Benkan se vide ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Baba Moulaye crée son parti PMTR : Le Benkan se vide ? Publié le jeudi 26 janvier 2023 | Le Soft

© Autre presse par DR

Seydou Mamadou Coulibaly, PDG du Groupe CIRA Holding SAS et président du Mouvement Benkan.

Tweet

L'ex ministre de l'agriculture a rempli la maison de la presse samedi dernier pour annoncer le PMTR. Une surprise quand on sait que depuis Mai 2021, il avait démissionné avec fracas du RPM pour rejoindre le mouvement Benkan. Une formation dont le leader a affiché ses ambitions présidentielles et chamboulé l'arène politique en raflant gros.D'ailleurs Baba Moulaye était une grosse prise, lui qui était coordinateur national de Benkan. Le voir annoncer sa propre formation est un tournant dans la carrière de celui qui est désormais le président du dernier né de la classe politique Malienne.Sous les regards des projecteurs, cet ancien secrétaire général de la section RPM de Tombouctou avant la transition, prône une ligne faisant office de rupture avec Seydou Mamadou Coulibaly. Est-ce pour le contrer ou lui faire de l'ombre auprès des Colonels ? A-t-il échoué comme principal mobilisateur au Benkan alors que des mouvements prônant le patriotisme coiffent l'arène politique depuis des mois ? Est-ce un limogeage de Benkan qui a donné naissance au PMTR ?Reste qu'il a indiqué que le contexte actuel invitait à une réflexion poussée sur la refondation. Ce mot clé sur toutes les lèvres et dont se sert le régime de transition pour justifier ses faits et actes.On attend de voir comment seront les relations du fils de Tombouctou et son ancien allié. Cependant, son départ n’aura pesé que peu dans le camp de SMC car un influent leader de la jeunesse a rejoint les rangs pour les perspectives de 2023. Une arrivée et un départ assimilables à une interversion, qui fait office de remaniement, car assez de leaders de Benkan étaient portés vers le gain facile via leurs activités que de prôner les idéaux et convaincre le peuple de rallier les rangs. D’ailleurs, ces transhumants savaient tous, avant de le réjoindre que Seydou a du blé et ne sait rien de la politique. Une véritable mine !