Viol collectif à Kati : Katmandou Traoré, la 3ème victime !

Au Mali, la plupart des jeunes sont orientés vers deux choses : le viol et la drogue. Ces deux phénomènes qui ont gangrené la société depuis des années dans le passé, continuent de prendre de l’ampleur en dépit des nombreuses mesures prises par la police. Ce récent cas survenu dans le quartier de Katibougou alimente la colère chez les habitants de la ville de Kati.Dans un message publié sur la page du Ministère de la Promotion de la femme de l’enfant et de la famille, on peut lire : « j’ai le regret de vous informer du décès de mademoiselle Korotoumou Traoré, mineure de 14 ans ce soir 20 janvier 2023 à l'hôpital de Kati, où elle avait été admise le 11 janvier suite à un viol collectif ».En effet, la victime Korotoumou était la fille de Sidy et de Fatoumata TRAORE, respectivement chauffeur et ménagère domiciliés à Kati. La victime qui vivait chez sa grande mère à Kati a été abusée par 4 garçons suite à une invitation dans la nuit du 31 décembre 2022. Selon des sources, la mineure aurait été droguée par les agresseurs. Selon la même source, c'est après deux semaines que les parents l'ont su, car leur fille avait commencé à manifester les conséquences de l'infection et des effets de la drogue et de la chicha. A cet effet, le service local de la Promotion de la femme de Kati a été informé le 10 janvier et le 11 janvier 2023. La victime a été admise au service gynécologique de l'hôpital de Kati par les soins du Ministère de la Promotion de la femme à travers ses services déconcentrés, qui a en même temps assuré la prise en charge financière et psycho-sociale de la mineure. « Immédiatement mon département a saisi les ministères en charge de l'intérieur et de la justice et après investigations, 2 garçons présumés coupables ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt. Malheureusement 3 jours après l'intervention, la victime n'a pas survécu », a indiqué Mme le Ministre Wadidié Founè Coulibaly.Par ailleurs, elle a été enterrée hier. Selon certaines indiscrétions, deux malfrats seraient écroués et un troisième impliqué dans le viol contre la petite Korotoumou Traoré aux arrêts. Vraisemblablement, il a été arrêté à la porte barrière de l'usine d'eau minérale de Diago. Rappelons que la fillette a perdu la vie à la suite de cette agression. Elle a été enterrée ce dimanche 22 janvier à 16 heures, au domicile paternel à Kati.En conséquence, le Tribunal de Grande Instance de Kati a été informé et l'action judiciaire doit se poursuivre.Sidy Coulibaly