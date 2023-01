Politique : Revoilà Baba Moulaye Haidara - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Politique : Revoilà Baba Moulaye Haidara Publié le jeudi 26 janvier 2023 | Le Soft

Tweet



Le numéro deux de Benkan vient de créer son propre parti. Un départ qui sonne le divorce avec Seydou Mamadou Coulibaly. Face aux médias, il prend désormais les commandes du parti malien pour le travail et la refondation.L'ex ministre de l'agriculture a rempli la maison de la presse samedi dernier pour annoncer le PMTR. Une surprise quand on sait que depuis Mai 2021, il avait démissionné avec fracas du RPM pour rejoindre le mouvement Benkan.Une formation dont le leader a affiché ses ambitions présidentielles et chamboulé l'arène politique en raflant gros.D'ailleurs Baba Moulaye était une grosse prise, lui qui était coordinateur national de Benkan. Le voir annoncer sa propre formation est un tournant dans la carrière de celui qui est désormais la président du dernier né de la politique Malienne.Sous les projecteurs comme Secrétaire général de la section RPM de Tombouctou avant la transition, il prône une ligne faisant office de rupture avec Seydou Mamadou Coulibaly. Est-ce pour le contrer ou le faire de l'ombre auprès des Colonels ? A-t-il échoué comme principal mobilisateur alors que des mouvements prônant le patriotisme coiffent l'arène politique depuis des mois ? Est-ce un limogeage de Benkan qui a donné naissance au PMTR ?Reste qu'il a indiqué que le contexte actuel invitait à une réflexion poussée dont la refondation, mot clé du pouvoir qui aura remis sur orbite la souveraineté retrouvée du Mali.On attend de voir comment seront les relations du fils de Tombouctou et son ancien allié. Cependant son absence n'a pas pesé dans la team de SMC car un influent leader de la jeunesse a rejoint les rangs pour les perspectives de 2023. Une arrivée qui fait office de remaniement car assez de leaders de Benkan étaient portés vers le gain facile via leurs activités que de prôner les idéaux et convaincre le peuple de rallier les rangs.La majorité d'entre eux ont été vidés de la maison orange et cette arrivée de celui en qui, l'arène juvénile et politique vouent un respect du fait de son leadership, n'est autre qu'un remplacement au pied levé !



Keita Idrissa…………………………………………………….



VŒUX DU NOUVEL AN A LA PRESSEL’ADEMA-PASJ s’autodiagnostique



Le Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ) a présenté ses vœux de nouvel an à la presse le Samedi 21 janvier dernier, à son siège à Bamako. L’ors de la cérémonie, il a mis l’accent sur ses responsabilités dans la gestion démocratique du Mali de 1992 à 2002. L’occasion était bonne pour le président du parti L’ADEMA-PASJ, Pr Marimantia Diarra, et ses collègues notamment, les membres du Comité Exécutif, des commissions spécialisées, des mouvements affiliés, les militants et sympathisants du parti pour se prononcer non seulement sur les situation socio-politique et militaire de notre pays mais aussi jouer leur partition dans un Mali démocratique de 1992 à nos jours. Après la présentation du bilan des activités de l’année écoulée, le président du parti, Pr Marimantia Diarra, s’est exprimé sur la question des élections prévues en cette année 2023.Cette rencontre a mobilisé les membres du Comité Exécutif, ceux des commissions spécialisées et des mouvements affiliés, les militants et sympathisants du parti. Après les mots de bienvenue du secrétaire Général Adjoint du Comité Exécutif, Ibrahima Haidara, le président du parti, Pr Marimantia Diarra, a fait l’inventaire des événements majeurs qui ont marqué la vie du parti au cours de l’année écoulée, notamment la publication de son bilan de la gestion de l’Etat du Mali de 1992 à 2002 et la célébration du 31ème anniversaire de l’avènement de la démocratie. « La sérénité dans laquelle ces activités se sont déroulées, la densité des contributions ont redonné espoir aux nombreux militants et sympathisants du parti », s’est réjoui Pr Diarra.Parlant du dernier Congrès ordinaire du Parti, Pr Marimantia Diarra dira que beaucoup de résolutions connaissent déjà un niveau d’exécution satisfaisant. Il s’agit des rencontres avec les partis politiques de la place qui ont permis d’apprécier les attentes de la classe politique à l’endroit du PASJ et d’entrevoir des opportunités de collaboration, des échanges soutenus et réguliers avec les sections à l’effet de partager les difficultés et les espoirs des structures de base ainsi que les positions politiques du parti, de la diffusion des positions du parti sur des questions d’intérêt national voire international, de la participation du parti aux différentes assises de l’International Socialiste, et de l’animation régulière du siège du Parti.Le président du parti des Abeilles est revenu sur l’année 2022 qui, selon lui, « n’a pas été du tout facile », mais éprouvante pour le Peuple malien. En effet, malgré la volonté commune des Maliens de vivre en parfaite harmonie et les immenses efforts fournis par les Autorités de la Transition et les partenaires de la Communauté internationale pour l’avènement de la paix, les terroristes et les forces obscurantistes de tous genres continuent de semer la mort. « Rien ne peut les justifier et la riposte doit être impitoyable pour tous les démocrates et toute la chaîne de solidarité tissée autour de notre pays face à ces hordes terroristes », a-t-il déclaré. Avant de déplorer les attaques terroristes perfides qui portent un coup dur à l’espoir d’un retour rapide de la paix au Mali.Aux dires du président de l’ADEMA-PASJ, « le retour de la paix reste la principale préoccupation du Peuple malien ». Au regard des efforts inlassables des Autorités de la Transition en vue de doter nos Forces de Défense et de Sécurité d’équipements performants, le parti a martelé sa « disponibilité à accompagner toutes les initiatives heureuses allant dans le sens du retour définitif de la paix dans notre pays ».L’année 2023 étant une année électorale qui s’annonce assez décisive, « des réflexions approfondies sont en cours » au sein de la formation politique, a indiqué son président, « pour faire face aux différentes échéances dans le cadre d’une grande plateforme politique et électorale et dans le respect strict des dispositions pertinentes de nos textes ». Ainsi, Pr Diarra a, au regard des exigences des militantes et militants du Parti, invité tous les responsables, à quelque niveau que ce soit à être à l’écoute de la base. Laquelle écoute « active permettra de porter les valeurs et les aspirations de cette base de plus en plus jeune, dynamique, enthousiaste et engagée pour le parti ».Adama KONATE