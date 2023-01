Hydrocarbures : Le pétrole russe peut-il casser les prix à Bamako ? - abamako.com

Hydrocarbures : Le pétrole russe peut-il casser les prix à Bamako ? Publié le vendredi 27 janvier 2023

Les Maliens ont commencé à profiter de la baisse progressive du prix des hydrocarbures. C’est ce 27 janvier que les prix à la pompe ont baissé de 5 francs sur une décision des autorités de la transition. Ce n’est pas la première fois que les prix baissent sur recommandation du gouvernement malien qui suit visiblement un plan de réduction progressive des prix des hydrocarbures. Le souci du président de la transition est que les consommateurs maliens bénéficient des approvisionnements du pays en hydrocarbures.







Pour ce faire, le gouvernement a décidé de prendre les choses en main en autorisant l’Etat à aller acheter les hydrocarbures à moindre coup chez de nouveaux partenaires commerciaux. Si cette tendance à la baisse continue, la transition arrivera à réduire considérablement la cherté qui s’est emparée des marchés maliens. Plusieurs commerçants et des transporteurs ont fait grimper leurs prix pour répondre au choc de la flambée des prix des hydrocarbures au cours de 2022.



Les autorités de la transition sont le plus souvent critiquées pour l’inadéquation de leur réponse à la cherté des prix. Le gouvernement a renoncé à plusieurs milliards pour subventionner des produits de première nécessité comme le sucre, le lait, l’huile alimentaire et le riz. Mais la baisse escomptée n’a pas eu lieu et la vie chère est devenue un des slogans des opposants à la transition qui a été obligée de mettre en place des brigades de surveillance des prix.



La transition a finalement décidé de se tourner vers de nouveaux marchés en nouant des partenariats économiques et commerciaux avec des pays comme la Russie et l’Iran. Pour aller plus vite, le ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, a conduit le 27 octobre 2022 une importante délégation malienne en Russie pour mener des négociations portant sur plusieurs secteurs économiques.



C’est ainsi que la Russie fournira au Mali 60 000 tonnes d’hydrocarbures, 25 000 tonnes de blé et 35 000 tonnes d’engrais d’une valeur de 100 millions de dollars qui seront acheminés de Moscou à Bamako via le port de Conakry, avait déclaré à la télévision nationale, ministre de l’Economie et des Finances. A la suite des échanges, une première expédition de marchandises devrait arriver à Bamako dans quelques semaines plus tard. Il s’agit de 60 000 tonnes de produits pétroliers, 35 mille tonnes d’engrais et 25 mille tonnes de blé.



Alousséni Sanou a souligné que cette première expédition doit permettre de tracer toutes les autres difficultés liées aux opérations de commerce entre le Mali et la Russie. « Nous devons vérifier si toutes les conditions sont effectivement réunies pour des envois de quantités beaucoup plus importantes et nous pensons que les premières commandes doivent atteindre un montant maximum de 100 millions de dollars », avait-il expliqué.



Il est évident que ces produits pétroliers annoncés à Bamako dans quelques jours après la visite de Sanou à Moscou sont arrivés au Mali. La baisse actuelle consécutive à cette livraison est à saluer selon plusieurs consommateurs qui attendent pourtant que les autorités fassent davantage pour que les hydrocarbures soient moins chers au Mali que dans beaucoup de pays de la sous-région dont l’approvisionnement passe par l’Union Européenne de d’autres pays imposant un embargo sur le pétrole russe.



Soumaïla Diarra



Source: LE PAYS