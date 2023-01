Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr. Choguel Kokalla Maïga a procédé hier mercredi et ce jeudi 26 janvier 2023, à la remise des distinctions aux personnalités proclamées Trésors Humains Vivants de la République du Mali. - abamako.com

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr. Choguel Kokalla Maïga a procédé hier mercredi et ce jeudi 26 janvier 2023, à la remise des distinctions aux personnalités proclamées Trésors Humains Vivants de la République du Mali. Publié le vendredi 27 janvier 2023

Les récipiendaires sont :



1- Mouhamédou Ould CHeikh Hamahoullah HAÏDARA dit BOUYÉ, Autorité morale et médiateur social ;



2- Lassana Sidy Mouleïkafou, tradithérapeute;



3- Mme Diakité Hadja Youma Aïssata Kébé, médiatrice socioculturelle à Bamako;



4- Mamadou Babou Niang, Docteur en sciences occultes et tradithérapeute à Bamako;



5- Anna Kodio, tradithérapeute de la commune rurale de Barapireli, dans le cercle de Koro;



6- Cheick Malifalilou Yiriba Diarra, tradithérapeute et historien traditionniste du Mandé à Kati.



Au nom de ses Pairs, Mamadou Babou Niang a remercié les plus hautes autorités de l’Etat pour cette marque de reconnaissance et les a assurées de leur soutien unanime. Il a déclaré à ce propos : « nous voulons vous aider, nous sommes à votre disposition ».



Dans son allocution, le Premier ministre a rappelé que le premier décret présidentiel pris en cette année 2023, est justement celui proclamant les Trésors Humains Vivants. Ce qui, à n'en pas douter, démontre à souhait la place que les personnalités désignées occupent dans la vie de notre nation.

« L’avenir du Mali, ce sont les hommes de connaissances, les intermédiaires sociaux, les hommes qui peuvent soigner leurs prochains, leur donner des conseils ; et c’est vous. À travers vous, c’est tous les chercheurs, tous les connaisseurs que l’État honore », a ajouté Choguel Kokalla Maïga.



Le Chérif de Nioro, Mouhamédou Ould Cheikh Hamahoullah HAÏDARA dit Bouyé qui a lui, reçu sa distinction aujourd'hui, s'est dit heureux pour ce geste qu’il considère comme une marque de reconnaissance. Le Saint homme qui ne s’attendait pas à une telle reconnaissance, à cet honneur qui vient de lui être fait, s’en est félicité. Il a lui aussi réaffirmé son soutien à la Transition.

Après avoir invité avec insistance les acteurs à s’unir, le Chérif a conclu son propos par cette formule simple, mais combien riche de sens : " mes bénédictions vous accompagnent".

Le ministre de la Culture, présent à la cérémonie, a quant à lui rappelé le sens de la distinction qui valorise les détenteurs du savoir ainsi que leur rôle déterminant dans la société.

Cette reconnaissance a ajouté le Premier ministre, était attendue depuis longtemps par les légitimités traditionnelles. Et depuis le 11 Novembre, elle est désormais devenue un acquis grâce aux Autorités de la Transition.



À noter que Mohamédou Ould CHeikh Hamahoullah HAÏDARA dit Bouyé a été distingué, certes en qualité d'Autorité morale et de médiateur social, mais aussi et surtout en sa qualité de véritable docteur.



CCRP / Primature