Élimination prématuré du Mali au CHAN en Algérie : Des observateurs démontent le Comité Exécutif de la FEMAFOOT Publié le vendredi 27 janvier 2023 | L'Indépendant

Passation de service à la FEMAFOOT

Le Comité de Normalisation a passé le témoin au nouveau Comité Exécutif de la FEMAFOOT dirigé par Mamoutou Touré dit Bavieux, le lundi 09 Septembre 2019.





Après la débâcle de l'Equipe nationale locale du Mali à la 7è Edition du Championnat d'Afrique des Nations, des ob- servateurs se sont déchaînés sur l'actuel Comité Exécutif de la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT), dirigé par Mamoutou Touré dit " Bavieux ". Ils dénoncent notamment une mauvaise gestion du sport roi au Mali, qui enregistre un bilan sportif médiocre, depuis près de 4 ans.







B Mauritanie, Equipe attue (1-0) par la nationale du Mali, Vice Championne d'Afrique, est sortie par la petite porte de cette compéti- tion continentale. Cette élimination prématurée des Aigles locaux n'a pas été digérée par la majori- té des Maliens.



Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le doyen Djibril Traoré, journaliste sportif à la télévision nationale, souli- gne qu'au vu de cette rencontre, qui était très abordable, sur papier, ficile de parler de surprise tant les nôtres ont comptabilisé les déchets. Tactiquement, il était difficile de lire le jeu des Maliens et si vous ajoutez à cela la décision tardive de l'encadrement à effectuer des changements, on peut conclure, sans se tromper, que les Mourabitounes méritent cette qualification. Ainsi, les Aigles locaux, qui né peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, plient bagages pour faire face à leur championnat qui mérite un autre niveau si nous voulions jouer les premiers rôles dans les futurs Championnat d'Afrique des Nations".







Pour sa part, fancien le clientélisme" international malien, Bra- him Thiam a rappelé que, depuis 2019, le football Malien ne cesse de régresser." Nos équipes de jeunes peinent à atteindre le demier carré des grandes compétitions. Nos joueurs locaux n'ont pas réussi à se qualifier pour le prochain tour. Les infrastructures sont dans des états déplorables et la liste est longue. Tous les acteurs du football Malien sont divisés, à base de coups bas, mesquineries et autres attitudes déplorables, ainsi que la trahison morale. Nous continuons à nous écraser contre le mur chaque fois un peu plus", a-t-il écrit.





La Fédération pointée du doigt



Journaliste sportif à la Les autorités télévision nationale, Ama- ra Mallé Diallo soutient que la sélection en Equipe nationale doit cesser d'être conditionnée. "Prenez tout simplement les ges pour faire face à leur meilleurs à leur poste". championnat, qui mérite a-t-il préconisé. Dans le même sillage, Boubacar Traoré, de Chérifila TV, affirmé qu'on ne gère pas le football à travers l'injustice, l'hypocrisie et clientélisme





Pour Ananias Diarra, Consultant sportif de foot- ball malien est malade." Beaucoup de propagande pour rien. Problème de leadership". Un avis visiblement partagé par Mahamadou Kane, de la Radio Klédu: Le Mali n'a pas un problème de joueurs Nous en avons en quantité et en qualité au niveau local. Notre problème se situe au niveau du management. II y' a visiblement un manque criard de vision à long terme et de leadership au sommet de notre football "Son collègue, Kassim Traoré ajoute que c'est le résultat de la mauvaise gestion du football malien, les dirigeants sont mieux payés que les joueurs".







Les autorités Interpellées



A sept mois de la fin du mandat du Comité Exécutif, dirigé par Mamoutou Touré, plusieurs internautes sollicitent l'implication des autorités de la Transition pour arrêter