Recherche sur le bloc pétrolier 20 du bassin de Taoudéni : à quand la relance des recherches ? Publié le vendredi 27 janvier 2023 | oeil du Mali

Situé sur le bassin de Taoudéni (qui contiendrait le plus important potentiel pétrolier du Mali), le bloc 20 couvre une superficie de 117 808 km2. Grand comme la Corée du Nord, il est l’un des plus vastes blocs jamais attribués en Afrique de l’Ouest. Il couvre partiellement la Falaise d’El-Hank (Taoudéni septentrional), l’Erg Chech, le plateau El-Khnachich et le Tanezrouft méridional. Sa proximité avec le périmètre de Chénachéne (Algérie) où des indices de pétrole ont été découverts lui confère un intérêt régional particulier.



Le 09 février 2007, le géant algérien des hydrocarbures Sonatrach, à travers sa filiale Sonatrach International Petroleum Exploration and Production Corporation (SIPEX), a signé à Bamako une convention de concession portant sur le bloc 20, pour la recherche, l’exploitation, le transport et le raffinage des hydrocarbures liquides ou gazeux.



SIPEX a effectué des travaux de géologie et de géophysique sur le bloc, qui ont permis l’identification d’un prospect. Elle s’était engagée à réaliser le traitement et l’interprétation des données sismiques avant la fin de la première période contractuelle supplémentaire allant du 09 février 2009 au 08 août 2011.



Aussi, un 1er avenant à la convention de concession portant sur le bloc 20 du bassin de Taoudéni fut signé entre le gouvernement de la République du Mali et la Sonatrach International Petroleum Exploration and Production Corporation (SIPEX).



L’objet de cet avenant portait sur une deuxième prolongation d’exploration de 18 mois accordée à la filiale internationale de Sonatrach soit du 09 août 2011 au 09 février 2013. SIPEX devrait effectuer un forage avant la fin de cette période pour un coût estimé à huit millions de dollars US (8 000 000 USD).



Cependant, la crise sécuritaire et politico-institutionnelle qu’a connue le Mali en 2012 a fortement perturbé les activités de recherche pétrolière dans le Nord du pays. C’est ainsi que SIPEX a notifié, par courrier daté du 22 avril 2012, le cas de force majeure aux autorités maliennes avec prise d’effet à compter du 22 mars 2012. En octobre 2014, SIPEX a déclaré qu’elle reviendrait au Mali après la signature des accords de paix.



L’accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, a été signé en juin 2015 à Bamako, mais SIPEX suspend toujours ses activités de recherches pétrolières sur le bloc 20. Elle convient lors d’une réunion à Alger le 10 janvier 2018 avec les autorités maliennes de tenir des réunions périodiques tous les 6 mois pour évaluer le cas de force majeure.



En avril 2018, SIPEX découvrait un important gisement de pétrole au Niger voisin, où la situation sécuritaire semblait plus favorable, avec la réalisation de deux forages KFR-1 et KFRN-1. Ce travail de Sonatrach au Niger entre dans le cadre d’un contrat de prospection et de recherche d’hydrocarbures sur le bloc Kafra (23 737 km2) situé à la frontière algéro-nigérienne, en mitoyenneté, côté algérien, avec le permis de prospection de Tafassasset.



Cette importante découverte de Sonatrach au Niger a nourri un certain espoir au Mali. C’est pourquoi, en août 20s21, une délégation malienne, avec à sa tête le ministre des Mines et son homologue des Affaires étrangères, avait effectué un déplacement à Alger. L’objectif principal de cette mission était d’échanger avec la partie algérienne sur une possible relance des activités de recherche pétrolière sur le bloc 20 du bassin de Taoudéni. Perspective improbable, du moins, pour le moment !



Mohamed Ould Al-Arby