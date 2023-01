Transition en cours: soutien assuré de l’honorable Diaby Gassama! - abamako.com

Malgré certaines critiques iques émanent d'une partie de la classe politique et la société civile, le président de la transition, compte encore des sou- tiens de poids. A l'occasion de la célébration du 20 janvier, fête de l'armée, Diaby Gassama a réitéré son soutien au colonel Assimi Goita ainsi que les autorités de la transition dans son projet de refonda- tion. «En ce jour de 20 janvier fête de l'armée malienne, je voudrais vous réitérer une fois de plus, notre soutien et notre détermination totale de continuer à tra- vailler à vos côtés pour la poursuite des différentes initiatives, dans le cadre de votre vision de rassemblement, de refondation de l'État » a déclaré Diaby Gassama





au cours d'une conférence de presse qu'il a animée le vendredi 20 janvier 2023: Et d'ajouter que pour un Mali indépendant et souverain il faut une justice efficace et fiable.



«Les grands hommes. ont passé par la prison afin de retrouver le chemin droit. La conjugaison des efforts des uns et autres, nous donnerai un bon résultat » a-t-il laissé entendre.



Le conférencier se dit prêt à soutenir la tran- sition et les FAMA ainsi que les maliens de l'in- térieur comme de l'extérieur. Cette conférence a été une oc- casion pour lui de for- muler des vœux d'unité nationale, mais surtout d'audace et de persévérance pour concevoir et mener à terme les vastes projets de la transition. A.O