Mali: le Conseil de sécurité se penche sur l’avenir de la Mission de l’ONU à la lumière de la situation sur le terrain et des propositions du Secrétaire général

© Autre presse par DR

la MINUSMA intensifie les échanges avec les communautés sur son rôle dans le processus de paix

Le 24 mars dernier, le Centre Ahmed Baba de Tombouctou a abrité une rencontre entre des leaders de d’organisations de jeunes et des membres du personnel civil et en uniforme de la MINUSMA. C’était à la faveur d’une activité de sensibilisation sur le contenu de la résolution 2531 (2020) du Conseil de sécurité de l’ONU, portant mandat de la MINUSMA et les activités de ses différentes sections dans le cadre de sa mise en œuvre.