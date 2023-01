Formation JDH : Des journalistes outillés - abamako.com

Formation JDH : Des journalistes outillés Publié le dimanche 29 janvier 2023 | Mali Tribune

« Pour amplifier la voix des femmes dans le contexte de la Transition et des réformes au Mali », était le thème de la formation organisée par Journalistes pour les Droits de l’Homme (JDH) du 18 au 19 janvier 2023 à la Maison de la presse.



Apres la 1ère phase, afin de soutenir la promotion des droits des femmes et filles, accroitre la prise en compte des droits des femmes et du genre dans les réformes institutionnelles et politiques en cours, JDH/JHR poursuit ses interventions à travers une 2ème phase intitulée



« Amplifier la voix des femmes dans le contexte de transition et des réformes au Mali ».



Cette 2ème phase s’articule d’une part, autour d’activités de renforcement de capacités des



journalistes et responsables de médias, d’organisations de la société civile actives dans le



processus de réformes de la transition et des droits des femmes et d’autre part, autour de



l’amélioration de l’engagement public à appliquer les réformes à travers des dialogues



communautaires et de la promotion des droits des femmes et filles à travers des discussions en milieu scolaire.



A rappeler qu’ en décembre 2022, JDH a organisé deux ateliers de formation de 23 jeunes journalistes issus de la presse écrite, de la presse en ligne, de la radio et télévision sur le journalisme des droits humains, le reportage sensible au genre, les droits des femmes et filles, les femmes et leurs droits dans les processus de réformes en cours de la transition au Mali. Ces formations visent au total 60 journalistes.



Durant ces deux jours de formation avec les formatrices comme Dado Traoré journalistes et Mme Coulibaly Mariam Keïta, experte et formatrice en genre de l’Association, les journalistes ont été formés sur les principes et les bases des droits humains etc. pour qu’ils puissent bien véhiculer la bonne information en à la matière.



L’objectifs de cette formation est d’améliorer les connaissances des journalistes sur les concepts de genre, d’égalité, d’équité, d’inclusion, des droits humains en particulier les droits des femmes et filles ; de comprendre l’état des lieux sur les droits des femmes et filles, le genre, l’inclusion des femmes, les instruments juridiques (nationaux, africains et internationaux), les femmes et leurs droits dans les processus de réformes en cours de la transition, entre autres.



Bintou Diawara