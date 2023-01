Douentza: plaque tournante des attaques terroristes - abamako.com

Douentza: plaque tournante des attaques terroristes Publié le lundi 30 janvier 2023 | L'Inter de Bamako

La ville de Douentza n’a toujours pas changé de statut sur le plan administratif, les infrastructures manquent. Quant à la présence de l’administration, elle est problématique. Elle est infestée de terroristes. À Douentza ville, il y a eu la capture de quatre (04) individus dont un porteur d’uniforme impliqués dans une vente illégale d’armes de guerre. L’incident s’est déroulé dans un bar à Douentza.Toujours à Douentza, le mercredi 25 janvier 2023, capture d’un patient et son accompagnateur au Centre de santé de référence (CSRéf), le patient en question aurait été blessé lors d’une frappe aérienne dans la zone de Kikara. Il ne suffit pas de créer les régions pour faire plaisir aux populations, il faut créer toutes les commodités nécessaires pour ces nouvelles régions.Douentza est toujours la proie des terroristes. L’ancien découpage administratif avait huit (08) régions, un (01) district, quarante-neuf (49) cercles deux cent quatre-vingt-six (286) arrondissements et trente-six (36) communes urbaines. Le nouveau découpage administratif est d’un district dix-neuf (19) régions cent cinquante-six (156) cercles et quatre cent soixante-six (466) Arrondissements.





Gao: les attaques se multiplient dans la région



Le jeudi 26 janvier dernier très tôt, des hommes armés habillés en tenues civiles ont procédé à l’arrestation du plus grand receleur de vol de bétail, du Mali, du Niger et du Burkina Faso à la foire de bétail d’Ansongo. Il s’agit de Himadou Handane de Goléa, commune d’Ansongo.Vendredi, 27 janvier 2023, un convoi de l’armée malienne quittant Gossi pour Gao a tué deux (02) jeunes sur son chemin à Doro, les jeunes ont été bombardés par l’avion qui escortait le convoi. Dans la soirée du jeudi 26 janvier, des hommes armés sur une dizaine de motos ont fait irruption dans le village de Arhaabou dans la commune de Gounzourèye à une quinzaine de kilomètres de Gao. Ils ont enlevé tout le bétail.Samedi, 28 janvier, les mêmes hommes armés ont adressé une correspondance aux populations leur demandant de payer 2 000 FCFA par tête de bœuf comme «Zakat». Les autorités administratives et militaires ont été informées et la population attend impatiemment de retrouver leur bétail.