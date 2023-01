La transition confrontée aux défis économiques: Le grand déclin? - abamako.com

La transition confrontée aux défis économiques: Le grand déclin? Publié le lundi 30 janvier 2023 | L'alternance

© aBamako.com par A S

Conférence de presse du Conseil national du patronat (CNPM)

Bamako, Le 10 février 2020 Le Conseil national du patronat (CNPM) étaient face à la presse Tweet

Insécurité grandissante sur fond de terrorisme en net regain, malaise économique, appauvrissement progressif des ménages, baisse constante du pouvoir d’achat, flambée incontrôlée des prix des denrées de première nécessité, isolement diplomatique… Deux ans ou presque après le second coup d’Etat de la junte militaire, intervenu en moins d’un an d’intervalle après le premier, la transition ‘’rectifiée’’ par le colonel Assimi Goïta semble plus que jamais plus s’installer durablement dans l’impasse. Menacée par une poudrière sociale parce qu’en l’absence de toute perspective économique et sécuritaire plus attrayante



Deux ans après avoir ‘’placé hors de leurs prérogatives’’ les premiers Président et Premier Ministre de la Transition qu’il avait lui-même ‘’nommés’’, et à presqu’une année de la fin de la transition, annoncée pour février 2024, le Mali kura du Colonel Assimi Goïta paraît davantage une lubie du maître du jour. Au sein d’une opinion malienne en proie à des difficultés socioéconomiques jamais éprouvées auparavant et de plus en plus divisée sur les mérites supposés ou réels de la transition, on s’interroge toujours sur ce qui en reste, tant il est vrai que le pays réel n’a jamais été autant mis à mal qu’il ne le paraît aujourd’hui.« C’est la question politique qui est fondamentale pour le Mali : le centralisme, c’est terminé.



Une autre forme de gouvernance reste à trouver et ce sont les politiques qui doivent se retrousser les manches et les militaires s’occuper du militaire », a récemment assuré Moussa Ag Acharatoumane, patron du Mouvement pour le Salut de l’Azawad, MSA. Les propos de ce cadre touareg, membre du CNT et porte-parole du Cadre Stratégique Permanent, CSP, s’inscrivent dans une dynamique de réflexion autour des fondements du Mali nouveau et ont le mérite d’être suffisamment clairs sur la nature et les enjeux unitaires du péril assombrissant l’avenir du pays.Obscures perspectives Et de fait, la situation actuelle offre un tableau sombre où, sur fond d’absence totale de vision, l’irruption des Colonels de Kati pour faire main basse sur les leviers de commande a moins constitué une réponse aux difficultés alors réelles du pays qu’elle n’a contribué à durablement instaurer une confusion généralisée des initiatives. Il est maintenant certain, à l’aune de la situation, que le souverainisme belliqueux ne peut durablement se substituer à l’urgence d’une offre politique et économique alternative.Jusque-là, la stratégie de la junte a consisté à jeter l’opprobre des responsabilités dans l’effondrement du pays sur la classe politique et les conséquences néfastes qui en découlent au plan sécuritaire et économique.



Ce faisant, elle fait une omission sélective des responsabilités militaires dans l’administration de ce pays, sur lequel les soudards ont toujours régné soit totalement, soit en délégation. L’économie est la grande oubliée du pouvoir militaire, est-on tenté de le dire. Les indicateurs économiques au rouge. D’abord faute de perspectives et de politiques crédibles pouvant booster les différents segments économiques, mais davantage quand la régulation et les initiatives économiques du pouvoir sont orientées nettement vers une ponction peu orthodoxe qui prend des allures systémiques.Qu’il s’agisse de l’agriculture, de l’élevage, de l’industrie ou du commerce international, des leviers économiques et commerciaux compétitifs pour la relance et le développement du pays, on en est à l’abandon, si ce n’est à l’approximatif, voire à l’avenant.Ainsi, en guise d’exemple, les nouveaux impôts, récemment institués par décret, annoncent de soudaines augmentations de 37 à 50% et viennent un peu plus gripper une machine économique, déjà en panne à cause du harcèlement fiscal, devenu de plus en plus endémique au Mali depuis l’arrivée des militaires au pouvoir. L’économie en dérouteDe toute évidence, les deux ans sonnés de gouvernance militaire n’ont conduit qu’à la destruction programmée du tissu économique. Au lieu d’une économie consolidée à partir des avantages comparatifs et compétitifs, on assiste à l’émergence spontanée de nouveaux entrepreneurs ou entrepreneuses, liés exclusivement aux nouvelles richesses qui explosent dans le sillage de la gestion martiale du pays.Entre autres domaines emblématiques du marasme économique, on assiste actuellement au déclin inexorable du secteur pourtant jadis plus attractif de l’aviculture. Ces deux dernières années, plus de 50% des aviculteurs importants du pays ont progressivement disparu de la scène de production et de commercialisation, du fait de l’absence de politiques incitatives en la matière avec en toile de fond des intrants introuvables comme les autres complexes vitaminés, devenus plus chers et rendant forcément moins compétitive la production. De même, le secteur de l’élevage, qui faisait vivre de nombreuses contrées du pays, a été décimé par l’insécurité, alors que le Mali était l’un des pays les plus compétitifs de la sous-région. Les djihadistes ont semé la terreur parmi les populations rurales, réduites, un peu partout dans le pays, à payer aux envahisseurs armés la dime sur le bétail. Si elles n’en sont tout simplement pas dépossédées ou simplement interdites d’accès aux pâturages et aux champs de culture.L’industrie ne s’en sort guère mieux, dans ce tableau peu reluisant. Le secteur est agonissant, pour l’essentiel des unités. Le peu qu’on a, dans ce pays, est à l’arrêt et n’incite pas à l’optimisme à cause des pratiques administratives et le poids écrasant d’une fiscalité mal adaptée voire de pillage.L’agriculture malienne vit désormais dans le déni alimentaire, entretenu par le mystère et le mensonge qui dopent le secteur. On soutient officiellement sans ambages qu’on produit un million de tonnes de riz par an. Les mêmes statistiques indiquent qu’on importe aussi un million de tonnes de riz par an. Au même moment, les Maliens consomment un million de tonnes de riz.En définitive, le commun des mortels peine à se retrouver dans la vérité des chiffres. Cette année, en dépit d’une relative bonne pluviométrie, les résultats dans les champs ont été décevants du fait de la rareté des intrants. En dépit de l’explosion des subventions concernant plusieurs produits de grande consommation, c’est la confusion totale. Au-delà des sommes faramineuses allouées au titre des différentes subventions, personne ne sait en réalité la part réservée aux paysans qui s’appauvrissent d’année en année.C’est d’ailleurs le même silence tombal entretenu autour des secteurs économiques vitaux du pays. Aucune voix ne s’élève pour défendre l’ordre économique. Le constant affligeant est que même les chefs de départements ministériels, en charge des domaines financiers, économiques et commerciaux, se murent dans le silence.Changement violentLa gestion calamiteuse des subventions, le détournement de fonds alloués, notamment en faveur du monde paysan, la flambée sauvage des prix sur fond d’appauvrissement des ménages, la baisse du pouvoir d’achat, tout ceci constitue autant de facteurs d’explosion sociale, pouvant refléter les allures d’un soulèvement populaire violent.Ce scénario catastrophe n’est ni prophétique, ni de la voyance. Bien au contraire, il découle de la logique implacable des événements et de leur enchaînement, basée forcément sur des études et des statistiques, tant économiques, sociales que politiques. En réalité, tout cela ressemble étrangement à la grave crise économico-politique de 1966, qui avait alors secoué la jeune république du Mali, sous le régime proto-collectiviste du Président Modibo Keïta, avec en toile de fond des magasins et boutiques d’Etat désespérément vides, signe de pénurie généralisée. Cette époque a coïncidé avec l’année de la révolution culturelle du premier président du Mali indépendant. Comparaison n’est certes pas raison, dit-on, mais en auscultant ce passé encore lourd dans les esprits, le peuple affamé avait le sentiment d’être tyrannisé, comme à peu près la même chose qui se passe sous nos yeux avec ce Mali Kura d’Assimi Goïta. Etrangement, la célébration de la « Journée de la souveraineté retrouvée », d’ailleurs controversée jusqu’ y compris au cœur du pouvoir, rime avec la révolution culturelle du régime du président Modibo Keïta de 1966, par le truchement de laquelle la décadence est survenue. On l’aime ou pas, à cause de son modèle économique, mais visionnaire qu’il était, bâtisseur de grandes entités commerciales et industrielles, le président Modibo Keïta était également reconnu, et respecté tel, comme étant un travailleur acharné, aimant profondément son pays.Souverainisme comique La scène de ces ministres, s’égosillant ce 14 Janvier pour célébrer la «Journée de la souveraineté retrouvée » du Mali, une nouvelle trouvaille de la junte militaire pour flatter l’égo des maliens, avait des allures pathétiques frisant l’hallucination, dans un pays aux prises avec d’autant de périls sécuritaires. Ces sorties somptuaires des membres du gouvernement, avec des images d’agapes montrant le Président de la Transition et son Premier Ministre se gavant de quartiers d’un méchoui de mouton pour célébrer quatre jours après une autre journée de souveraineté, le 20 janvier suivant, pourraient faire sourire par leur comique, si tous les signaux d’alarme n’étaient pas au rouge écarlate, avec une déferlante terroriste généralisée n’épargnant plus aucune portion du territoire national.On en vient à conclure donc que la junte militaire de Kati est si préoccupée par son maintien au pouvoir qu’elle n’épargnerait, pour cela, aucun artifice, et de toute évidence même au prix du sang.C’est pour cela qu’il est important que la politique, au sens noble du terme, retrouve droit de cité, dans notre pays, afin de restaurer la crédibilité de l’action publique, même en réinventant la pratique politique. Le nouveau messianisme, sur fond de culte de la personnalité, ne constitue pas une alternative à l’expression plurielle des différences, qui reste jusqu’à preuve de contraire porteuse de contradictions enrichissantes parce que justement vectrice de transparence.Il est facile de s’en apercevoir, le rêve du Mali Kura ne pourra se réaliser qu’au prix d’une profonde transformation dans le pays, soutenue par une économie florissante et dynamique, dans un environnement juridique et judiciaire sécurisant ainsi les investissements privés.. Moins spectaculaire que les sorties en fanfare des membres du gouvernement pour la célébration d’une journée de « souveraineté retrouvée », c’est l’unique voie par laquelle, de mon point de vue d’agitateur économique, nous pouvons construire ensemble le rêve du Mali Kura.A l’évidence, nous pourrons y arriver, dans un futur proche ; un tel challenge n’est pas au-dessus de nos moyens. A condition que nous évitions, cette fois ci, un départ précipité sur fond de bellicisme, de nos partenaires africains, internationaux et institutionnels, et si nous voulons également regagner le respect des autres.Encadré ;Brider l’expression libreOn comprend, au regard des enjeux existentiels pour les conjurés de Kati, aujourd’hui en grande difficulté, que l’une des politiques majeures de la junte malienne soit de brider l’information par tous les moyens, insidieux ou en jetant les contradicteurs dans les geôles. L’expression libre des différences d’approches est réellement une menace dans un contexte de pauvreté, voire de disette de l’offre idéologique porteuse de vision. Saluer l’interdiction des médias, comme récemment avec ceux de la France, en dit long sur l’inversion actuelle des valeurs au Mali. En vouloir à la France, pour nombre de raisons d’ailleurs bien souvent justifiées, est une chose, mais aller jusqu’à accuser Radio France Internationale et France 24 d’être des médias de la désinformation et de la haine, c’est vraiment se payer la tête du commun pour un régime ayant érigé en mode de gestion et de relations publiques l’opprobre et les anathèmes ainsi qu’à l’interne, l’invective et l’intimidation des avis contraires voire l’émission de simples réserves.L’interdiction des médias français, par les autorités de la transition, a-t-elle conduit dans notre pays à l’expression d’une information libre et surtout soucieuse de la vérité des faits ? Assurément non ! Ça nous a plutôt placés dans la posture de « petits soldats » de ‘’notre ami’’ le Président Poutine, qui du reste se contrefiche du sort du peuple malien. Pourtant la Russie, qui peut d’ailleurs s’exprimer librement au Mali, est bien experte en matière de musèlement, au moment où l’économie du pays est en déclin. Visiblement, si le mimétisme est de mise, la réciproque ne l’est cependant pas. De qui se moque-t-on donc ?Cette posture participe d’un nombrilisme d’autant plus anachronique qu’il n’est que le fruit d’une négation de la réalité d’un pays où la haine et la violence ont été poussées à leur paroxysme. Le Mali vit l’ère d’une dynamique d’exclusion orchestrée par la junte sourcilleuse de raffermir sa main mise sur le pays, surtout dans ses compartiments sécuritaires de plus en plus orientées pour couvrir et soustraire à la vue les nouvelles pratiques de prédation économique en cours. L’élite gouvernante actuelle est en mode d’enrichissement accéléré !Mamadou Sinsy Coulibaly Président du Groupe Kledu