Mali: Quand Aminata Dicko usurpe de titre pour vilipender la Transition - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali: Quand Aminata Dicko usurpe de titre pour vilipender la Transition Publié le lundi 30 janvier 2023 | Malizine

Tweet





Vendredi dernier, alors que le conseil de sécurité se penchait sur la situation sécuritaire au Mali, suivant le rapport du secrétaire général, une grande inconnue surgit : Elle se nomme Amina Dicko et se présente prenant la parole au nom de la société civile malienne. À la grande surprise de tous, la trentenaire dont l'identité a pris du temps pour être connue fustige les actions des autorités de la transition sur tous les plans.



Contrairement à ce qui est perceptible aujourd'hui sur le terrain avec l'offensive qui a désorganisé les groupes armés du centre du Mali, Aminata dresse un tableau de noir peint.



Pourtant, à ce stade, au Mali, on peut tout reprocher aux autorités de la transition sauf le fait que la situation sécuritaire a nettement évolué. Les offensives menées par les forces armées maliennes dans les bastions de terroristes ont permis de réduire leur nuisance.



Rarement on parle de mines explosées ou de citoyens enlevés dans le centre, encore moins on ne parle de camp militaire malien pris à partie par des assaillants. Y a-t-il encore au Mali de village assiégé ? La réponse est non. Honnêtement !



Alors, quelle mouche a du piquer cette jeune Dame pour aller raconter de telles balivernes aux antipodes de la réalité du terrain. Certainement que sa proximité avec son mari, président d'un parti de l'opposition. Ce qui d'ores et déjà fait comprendre que le choix porté sur elle pour aller témoigner est bien partisan et à tendance dénigrant de l'action héroïque menée par les forces de défense et de sécurité du Mali fortement engagées.



Amina Dicko qui visiblement fait la guerre par procuration de certaines puissances opposées au Mali, serait la petite soeur du DGA de la SE et épouse du président du parti PDES

A t-elle agit en concertation avec son mari et son frère ? Nos autorités doivent mener des enquêtes pour identifier pour les personnes impliquées dans cette tentative macabre de déstabilisation de la Transition.



Oumar Konate, enseignant