Les militants de l'URD lors de la présentation de voeux par Gouagnon Coulibaly

Sans trop de détails, honorable Gouagnon Coulibaly, Président de l’URD a annoncé la mise place d’une coalition pour un nouveau Mali (CNM). Selon lui, cette nouvelle plateforme entend fédérer toutes les énergies positives. La déclaration a été faite le 28 janvier 2023, lors de la présentation de vœux de l’URD à la presse malienne. C’était à la Maison de la presse.



En présence de nombreux journalistes, l’URD sous la houlette de son nouveau président Gouagnon Coulibaly, a respecté la tradition à la Maison de la presse. Le 28 janvier 2023, dans une cérémonie, par moment à allure d’un meeting, le parti de feu Soumaïla Cissé qui traverse une crise de leadership, a présenté ses vœux de 2023 à la presse malienne. « Je vous remercie infiniment d’avoir répondu massivement à notre invitation cette année encore à la cérémonie de présentation de vœux aux acteurs de la presse et des medias », a indiqué Gouagnon Coulibaly. Avant de déclarer : « Je souhaite à vous toutes et à vous tous, ainsi qu’à vos familles respectives et à vos collaborateurs une bonne et heureuse année 2023. Que 2023 soit pour vous une année de bonne santé, de longévité, de prospérité, de succès et de Bonheur ».



Mieux, le Président de l’URD a profité de l’occasion « pour souhaiter à l’ensemble du peuple malien, des vœux de gloire, de paix, de souveraineté retrouvée, d’insécurité jugulée, d’épanouissement, de développement et de perspectives heureuses ». Il a aussi exprimé une pensée pieuse et attristée pour tous les journalistes, hommes et femmes de médias tués dans l’exercice de leur métier. De même, il n’a pas oublié « toutes les victimes civiles et militaires tombées sur le champ d’honneur à cause de la barbarie d’autres hommes lors de cette guerre injustement imposée à notre pays ». En leurs mémoires et à la mémoire de tous nos morts dont ses deux illustres devanciers à la tête de l’URD, feus Younoussi Touré et Soumaila Cissé, il a demandé d’observer une minute de prières et de recueillements pour le repos éternel de leurs âmes.



Il a ensuite salué les journalistes, hommes et femmes de medias, qui sont selon lui « des redoutables mais également les inlassables gardiens de la Démocratie et de la République, un véritable quatrième pouvoir dans un monde en perpétuel mouvement et pas toujours dans le bon sens ! ». « Votre métier est un vrai sacerdoce dont les seules jauges sont le respect de la déontologie, de l’éthique et le professionnalisme », a-t-il rappelé. Avant de regretter le fait que certains journalistes sont condamnés à payer souvent le prix fort en voulant simplement satisfaire les exigences de leur métier. « En 2022, 57 journalistes sont morts dans l’exercice de leurs fonctions, soit 18,8 % de plus qu’en 2021, 49 journalistes sont portés disparus, 65 sont pris en otages et 533 sont détenus soit 13,4% de plus qu’en 2021 », a-t-il rappelé, en se basant sur les statistiques de Reporter sans Frontières. « Tout cela est inadmissible, scandaleux et révoltant », a-t-il déclaré.



Il a indiqué que la liberté d’informer est un droit sacré et l’URD sera toujours aux côtés des journalistes pour la défendre et combattre toute forme de censure ou d’autocensure. « Nous resterons toujours à vos côtés pour le respect de vos droits notamment l’octroi de l’aide à la presse et l’amélioration constante de vos conditions de vie et de travail », a-t-il déclaré.



Il a ensuite rappelé que cette traditionnelle cérémonie de présentation de vœux du nouvel an, a toujours été l’occasion d’échanges francs et sincères sur la vie de leur parti; mais aussi et surtout sur la vie de la nation. « Comme vous le savez, notre parti a été éprouvé au cours de l’année 2022 par une crise interne qui a failli ébranler ses fondements », a-t-il déclaré. Selon lui, quelques camarades de la direction du parti, instrumentalisant la question de candidature de l’URD à une prétendue élection présidentielle, ont hélas exposé les contradictions internes sur la place publique. « L’organisation réussie d’un congrès extraordinaire le 16 janvier 2022 était en parfaite application de l’article 58 de nos statuts », a-t-il indiqué. Avant d’inviter tous les démocrates « à ne jamais pourfendre la justice, la respecter, appliquer ses décisions et se tourner résolument vers les recours prévus à chaque étape des procédures ».



Il a rassuré les militants et les a invités à renouveler leur confiance en la justice de leur pays afin que la légitimité démocratique du parti, qui s’est fortement exprimée, le 16 janvier 2022, soit davantage confirmée par l’instance judiciaire suprême.



Il a aussi rappelé que le Mail traverse une des plus grandes crises de son histoire contemporaine. « Cette situation se caractérise, par l’insécurité généralisée dans le pays, la vie chère, le débat sur l’avant-projet d’une nouvelle constitution et le retour à l’ordre constitutionnel », a-t-il déclaré. Avant de soutenir que d’importants efforts ont été réalisés par les autorités de la transition pour juguler cette crise multiforme.



« C’est le lieu de féliciter nos autorités pour le renforcement des capacités opérationnelles de nos forces armées et de sécurité, notamment l’amélioration visible du vecteur aérien, et la dotation en matériels, équipements et engins militaires adéquats. Aujourd’hui notre armée, l’une des plus fortes de la sous-région, fait la fierté de tous les Maliens », a-t-il déclaré. Il a aussi salué « la justesse des mesures prises par le gouvernement en faveur du pouvoir d’achat des Maliens et l’encourage à persévérer dans cette voie afin de soulager le quotidien de nos concitoyens ». Il a indiqué que l’URD suit avec une attention particulière le débat sur l’avant-projet de constitution dont-t-elle a d’ailleurs fait part de ses observations au gouvernement.



Il a réitéré leur attachement à la nécessité d’un large consensus de tous les acteurs pour conduire les différents processus électoraux à venir dans notre pays. « C’est pourquoi nous encourageons les autorités à multiplier les cadres de dialogue entamés avec la classe Politique, la société civile et les forces vives de la Nation », a-t-il déclaré. Avant de soutenir que « les futures élections générales doivent être transparentes, participatives et crédibles ».



Selon lui, « Il y va de la stabilité de notre pays ».



En sa qualité de président de la Maison de presse, Bandiougou Danté a présenté à son tour, ses vœux les meilleurs pour l’année 2023 à l’URD. Il a sollicité les héritiers de Soumaïla Cissé (paix à son âme) à s’engager dans un fort plaidoyer afin que les autorités de la Transition puissent adopter les nouveaux textes de la presse malienne, afin de tirer les organes de presse et les journalistes de la misère et de la pauvreté.



Assane Koné