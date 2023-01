Nommé membre de la commission chargée de la finalisation du projet de constitution : Le secrétaire général adjoint de la Codem a-t-il trahi ses camarades ? - abamako.com

Nommé membre de la commission chargée de la finalisation du projet de constitution : Le secrétaire général adjoint de la Codem a-t-il trahi ses camarades ? Publié le lundi 30 janvier 2023 | Arc en Ciel

Le secrétaire général adjoint de la Codem, a-t-il trahi ses camarades en acceptant d’être nommé membre chargé de la commission chargée de la finalisation du projet de constitution de la république du Mali ?



Par sur décret en date du 27 janvier 2023, le chef de l’Etat a nommé les membres chargés de la commission chargée de la finalisation du projet de constitution de la république du Mali.



Ils sont 69 personnes hommes et femmes a composé cette équipe dirigée par Fousseyni Samaké. Parmi les membres de la Commission, figure le nom du secrétaire général adjoint de la Codem, Amadou Aya, un transfuge de Yelema.



La présence du nom de M. Aya a été une surprise dans la mesure où le parti n’a cesse demandé aux autorités de la transition de surseoir à la rédaction d’une nouvelle Constitution.



Des militants du parti disent ne pas comprendre « ce retournement de veste » du de M. Guindo.



La Codem se désolidarise



Perdu, le bureau politique de la Codem s’est réuni samedi 28 janvier pour analyser la situation et dégager une position. Le communiqué issu de la rencontre écrit : « La Codem, malgré sa position maintes fois réaffirmée publiquement suite à des débats en son sein de commun accord avec ses alliés de Jigiya kura, été surpris de voir le nom d’un de ses membres figurer sur le décret de nomination sur proposition du cadre d’échange des partis politiques …». Et d’ajouter que « La Codem se désolidarise du choix des membres et de toutes conclusions qui sortiront des travaux de cette commission chargée la finalisation du projet de constitution ».



Autrement dit, la Codem n’a pas donné mandat à Amadou Aya de lui représenté.



Des proches du président du parti, qualifie l’attitude d’Amadou Aya de « trahison ». Certains membres lui demandent de tirer « les conséquences de son acte jugé de gravissime ».



Outre le secrétaire général adjoint de la Codem, les observateurs de la scène politique n’ont également pas compris le nom d’Amadou Koita de PS Yelen, membre du Cadre d’échange. Connu pour sa prise de position contre la rédaction d’une nouvelle Constitution, il ne reste plus qu’à M. Koita d’expliquer ce volte face qui ne le « grandi point ».



Mohamed Keita