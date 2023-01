Echéances électorales à venir : Le CNID FYT de Me Mountaga Tall affûte ses armes - abamako.com

Echéances électorales à venir : Le CNID FYT de Me Mountaga Tall affûte ses armes Publié le lundi 30 janvier 2023

Le parti Congrès National d’Initiative Démocratique – CNID/ Faso Yiriwa Ton, présidé par Me Mountaga Tall, a effectué sa rentrée politique, le samedi 28 janvier 2023, à son siège à Bamako. Au cours de cette cérémonie de rentrée politique couplée avec celle de la présentation des vœux du parti au Président du CNID FYT, les responsables du parti ont affirmé leur détermination à remporter les futures élections au Mali. Devant un public acquis à sa cause, Me Mountaga Tall a fait savoir que le parti doit travailler pour gagner les élections à venir.



Dans ses mots de bienvenue, la représentante de la Commune 5 du district de Bamako du parti, Mme Kouyaté Fatoumata Sininta, a fait savoir que l’objectif est de gagner les élections à venir. A sa suite, le vice-président du comité directeur du CNID FYT, Boubacar Diarra, a rappelé que l’année 2022 a été caractérisée non seulement par la poursuite des activités de renouvellements des structures du parti, mais aussi par l’adhésion de nouveaux militants. Ces renouvellements et ces adhésions entamées en 2022, dit-il, iront crescendo en 2023. Il a indiqué que l’année 2023 est une année particulière pour les Partis politiques et les populations maliennes à cause du referendum et des élections à venir pour le retour à un ordre constitutionnel normal. « Vous conviendrez avec moi qu’il s’agit d’une étape très importante dans la vie de notre Nation. Qu’Allah le Tout Puissant puisse nous inspirer, chacun et ensemble, pour de meilleures consultations référendaires mais également de meilleurs résultats à ces différentes échéances électorales pour notre Parti.



Président, souffrez que, je vous dise que pour les élections à venir, les militantes et militants sont aujourd’hui mobilisés pour assurer au CNID une victoire éclatante au vu du rôle historique que le parti a joué pour l’avènement de la démocratie et le triomphe du M5 RFP. Oui, Président, les élections à venir doivent voir, le triomphe des forces du changement regroupées au sein du M5-RFP.



Pour assurer ce triomphe notre parti est mobilisé comme un seul homme sous votre conduite pour faire de ce triomphe une victoire éclatante », a-t-il conclu. Le président des jeunes du CNID FYT, Dr. Mahamoudou Touré a invité les militants et militantes du parti à œuvrer davantage pour faire du CNID FYT la première force politique au Mali. En outre, il a mis l’accent sur le chômage des jeunes qui, selon lui, doit être combattu. Les autres intervenants comme le président de la coordination du district de Bamako du parti CNID FYT, Abdoulaye Banou, la représentante des femmes du parti, le représentant du CNID Association, Ibrahima Ly, le représentant du comité des sages du CNID FYT, Baba Coulibaly, ont souhaité au président du parti, Me Tall une bonne et heureuse année 2023.



Devant un public acquis à sa cause, le président du CNID FYT, Me Mountaga Tall, a souhaité l’élargissement des bases du parti. Avant de préciser qu’il est impossible de construire un Etat démocratique sans les partis politiques.



Cependant, il dira aussi qu’il est impossible pour les partis politiques de gérer seuls un pays. « Nous devons travailler pour une bonne fin de transition. Nous devons travailler pour relever le défi de la demande sociale afin d’amoindrir la souffrance de la population. Nous devons réussir les élections sécurisées », a-t-il dit.



A cet effet, Me Tall a fait savoir que le parti CNID doit travailler pour gagner les élections à venir. Par ailleurs, il a mis l’accent sur la sécurité, le développement, la lutte contre la corruption, les réformes politiques et institutionnelles au Mali.



Aguibou Sogodogo