Élections générales au Mali : Un consortium s'est réuni pour discuter des enjeux et défis Publié le lundi 30 janvier 2023

Conférence de presse du FOSC

Sur l'initiative de « Positionnement harmonisé de la société civile pour la refondation de l'Etat et une Transition réussie au Mal, un consortium de la société civile a organisé le samedi 28 janvier un point de presse au siège du conseil national de la société civile.



Au cour de ce point de presse les membres de ce consortium ont échangé sur les enjeux et défis de l'organisation des élections générales, et sur l'analyse du chronogramme général des élections.



Ils ont également procédé à l'analyse du chronogramme général des élections.Ce point de presse était présidé par le président du Forum des Organisations de la Société Civile (FOSC) Alou Badra Sacko.



Au cours de cette réunion sur ces enjeux, le consortium a alerté sur les retards accusés dans l'organisation des élections futures et a formulé d'importantes recommandations.



Le Comité Technique et Stratégique du consortium a félicité les autorités de la transition pour les réalisations majeures portant sur l'organisation du processus électoral. Il a lancé également un appel aux autorités de transition pour la réalisation de l'union sacrée entre les maliennes et les maliens autour des réformes essentielles.



Ce consortium est composé des membres du Comité Technique et Stratégique des Organisations de la Société civile, du Conseil National de la Société Civile du Mali (CNSC), du Forum des Organisations de la Société Civile (FOSC), de la Coordination des Associations et ONGS Féminines (CAFO), du Conseil National de la Jeunesse du Mali (CNJ) et de la Plateforme des Femmes-leaders du Mali (PPFLM) .