L’Allemagne sceptique sur l’intérêt de laisser des soldats au Mali jusqu’en 2024

Publié le lundi 30 janvier 2023 | AFP

Le nouveau ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a estimé lundi que le maintien des forces de son pays "au Mali jusqu’en mai 2024 n’avait aucun sens dans les conditions actuelles" car les troupes ne peuvent y remplir leur mission.





Entré en fonction il y a douze jours, M. Pistorius a manifesté son scepticisme sur la capacité des troupes allemandes à assurer leur engagement dans le cadre de la mission de l’Onu (Minusma) au Mali, pays en proie depuis 2012 à une grave crise multidimensionnelle. La Minusma, créée en 2013 pour aider à stabiliser un Etat menacé d’effondrement sous la poussée jihadiste et protéger les civils, dit être entravée dans sa mission par les restriction imposées par la junte qui a pris le pouvoir en 2020. "Si nos soldats ne peuvent pas quitter leur camp ou simplement se déplacer dans un périmètre réduit, car les drones sont interdits de survol, alors ils ne remplissent pas leur mission", a affirmé M. Pistorius dans les colonnes du journal allemand Süddeutsche Zeitung. "Cette mission est alors un gaspillage de temps et d’argent, avant tout pour les soldats, qui, loin de leur familles et de leurs amis, vont au casse pipe", a-t-il ajouté. "La dernière fois que des drones ont volé, c’était avant Noël", a-t-il précisé. Une décision sur la durée du mandat devrait tomber en mai. Auparavant, M. Pistorius a l’intention de se rendre au Mali "pour se rendre compte (lui-même) de la situation". Lors d’un voyage à Bamako à la mi-décembre, la prédécesseure de M. Pistorius, Christine Lambrecht, s’inquiétait déjà de la situation pour les quelque 1.100 soldats allemands déployés dans ce pays. Elle avait affirmé que le maintien des forces de son pays au Mali jusqu’en mai 2024 était conditionné à leur capacité à remplir leur mission et à la tenue d’élections en février 2024, un engagement pris par les colonels pour laisser la place à des civils. Le Mali a été le théâtre en 2021 d’un second coup d’Etat en deux ans qui a raffermi la mainmise des militaires, lesquels se sont éloignés des Occidentaux pour se rapprocher notamment de la Russie.