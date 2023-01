Situation humanitaire: l’Union Africaine annonce une mission d’évaluation au Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Situation humanitaire: l’Union Africaine annonce une mission d’évaluation au Mali Publié le lundi 30 janvier 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par DR

Cérémonie d`ouverture du 11e Sommet extraordinaire de l`Union Africaine

Samedi 17 novembre 2018. Addis-Abeba (Éthiopie). Cérémonie d`ouverture du 11e Sommet extraordinaire de l`Union Africaine. Photo : Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l`Union africaine Tweet

La Commissaire de l’Union Africaine chargée des questions humanitaires sera prochainement en mission au Mali pour procéder à une évaluation des besoins. C’est ce qu’a indiqué le Président de la Commission de l’organisation continentale le lundi 30 janvier 2023.



S.E Moussa Faki Mahamat, puisque c’est de lui qu’il s’agit, en visite de travail à Bamako, a fait cette annonce au terme de l’audience et de la séance de travail qu’il a eues avec le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale S.E Abdoulaye DIOP.



À cette occasion, S.E Moussa Faki Mahamat, a salué la libération des 49 ivoiriens suite à la mesure de grâce du Président de la Transition et exhorté les autorités maliennes à poursuivre le dialogue avec les groupes signataires de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du processus d’Alger.



Cette visite du président de la Commission de l’UA au Mali s’inscrit à ses dires, dans la dynamique de consultations, d’écoute et de soutien de l’Union africaine au processus de transition du Mali.



ANDROUICHA