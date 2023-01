Communiqué du conseil national de la société civile du Mali sur la déclaration d’une représentante d’une association de la société civile du au conseil de sécurité des Nations Unies - abamako.com

Communiqué du conseil national de la société civile du Mali sur la déclaration d'une représentante d'une association de la société civile du au conseil de sécurité des Nations Unies
Publié le lundi 30 janvier 2023

© aBamako.com par DR

Rencontre ministère de l`administration territoriale et société civile

Bamako, le 12 janvier 2023. En préparatifs au référendum, le ministre de l`administration territoriale et de la décentralisation a rencontré les organisations de la société civile à la suite des partis politiques.





Le Conseil National de la Société civile du Mali suit et continue de suivre avec un grand intérêt l'évolution de la situation politique et sécuritaire du Mali aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Mali.



A ces occasions et à chaque fois de besoin, le Conseil National de la Société civile du Mali se donne le devoir en tant que creuset des Organisations de la Société Civile du Mali d'attirer l'attention des autorités de la transition au Mali sur la situation très fragile du pays et le besoin de sursaut de l'ensemble des maliennes et des maliens pour mettre le Mali au-dessus de toute instrumentalisation et sauver la patrie.



Aujourd'hui, le Conseil National de la Société Civile du Mali fidèle à sa mission de veille citoyenne est dans l'obligation d'informer l'opinion nationale, internationale et de prendre le peuple malien à témoin que la personne qui a parlé comme membre de la Société Civile du Mali à la réunion du Conseil de Sécurité des Nations Unies n'est associée ni de près ni de loin au Conseil National de la Société Civile du Mali et que ses propos n'engagent que sa personne et son association et non la Société Civile du Mali.



Le Conseil National de la Société Civile du Mali lance un appel à toutes les organisations de la Société Civile à un devoir de responsabilité et de retenue face à la situation très fragile de notre pays et que les défis à porter aux autorités de la transition par la Société Civile se règlent au Mali entre les maliennes et les maliens et en toute franchise.



Comme l'atteste le panel organisé le jeudi 26 janvier 2023 par le Consortium d'Organisations de la Société Civile suivi d'un point de presse sur les enjeux et défis liés à l'organisation des Elections générales au Mali,



Le CNSC pense que c'est le moment de saluer le renforcement des moyens d'actions et des capacités des Forces Armées Maliennes pour la restauration de la souveraineté nationale en y incluant un plan de retour de l'administration et des services sociaux de base.



Le CNSC, estimant que la transition est une période charnière pour rassembler l'ensemble des filles et fils de la nation et apaiser le climat, lance un appel à aux autorités et aux forces vives du pays pour créer une synergie d'action dans un cadre unitaire en vue de relever les grands défis auxquels notre pays est confronté et pour une transition apaisée et réussie.



Bamako, le 30 janvier 2023



Le Conseil National de la Société Civile



Le Président



Bourcima Allaye TOURE



