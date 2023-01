Referendum, présidentielle,… Assimi Goita dans les tranchées du jeu électoral de 2024 - abamako.com

Referendum, présidentielle,… Assimi Goita dans les tranchées du jeu électoral de 2024 Publié le mardi 31 janvier 2023 | Témoin

Durant la journée commémorative des 62 de l’armée malienne, la Cité de Balanzans s’est singularisée par une sortie de ses Sages qui ont juré de vouer fidélité au Président de la transition, à coups d’appels à sa candidature et à troquer le treillis contre la magistrature suprême.

Après la prière du vendredi saint, les populations ont massivement convergé vers le grand carrefour de Ségou, notamment celui près de l’hôpital central où notre reporter s’est rendu pour suivre les évènements. Une foule nombreuse y a pris d’assaut le monument pour afficher ouvertement leur soutien au Colonel Assimi Goita en tant qu’enfant de la région.



Monsieur Barou Togola, qui conduisait les notabilités pour la circonstance, a laissé l’élu communal Madou Sylla parler au nom de tous et exprimer à la fois leur volonté commune de voter «Oui» au référendum mais aussi leur souhait de voir le président de la Transition briguer la présidentielle.



Et le porte-voix des notables d’indiquer qu’un besoin de continuité et de consolidation des acquis commande que les actions du chef suprême des armées soient préservées et poursuivies par son maintien à la tête de l’Etat.



Par la même occasion, des mises en garde sont faites à l’adresse de ceux qu’ils présentent comme des fossoyeurs du Mali ces 30 dernières années, allusion faite à la classe politique renversée en 2020, qu’ils jugent indigne d’ambitions et de compétition électorales. Le plein de suffrages à 100% est ainsi promis à Assimi Goita par les notables de Segou, tant au référendum qu’à la présidentielle, pour la plus grande satisfaction d’inconditionnels du président de la Transition présents à la cérémonie comme l’honorable Aboubacar Sidiki Fomba , numéro du COREMA.



Le locataire actuel du Koulouba va-t-il en définitive continuer sa mission au-delà de 2024 par un mandat ? Difficile d’y voir clair, du moment où l’intéressé semble opter pour les tranchées pour entretenir ou mûrir ses ambitions alors même les signaux d’un intérêt pour la magistrature suprême ne viennent pas que de la ville de Segou. En plus d’une intention manifeste d’affaiblir les potentielles forces politiques concurrentes, les indices sont également visibles sur les offensives de charme en direction des populations par des donations tous azimuts d’équipements publics, des libéralités et œuvres caritatives qui parviennent à l’électorat potentiel à travers de nouveaux animateurs de la scène publique qui surgissent du néant, des adaptations subtiles du dispositif législatif tendant à lever les barrières en mètre les statuts d’acteurs et d’arbitres du jeu électoral, etc.



I KEÏTA