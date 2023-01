Situation sécuritaire : 65 terroristes neutralisés et 42 interpellés au terme de 62 missions de décembre 2022 à janvier 2023. - abamako.com

Situation sécuritaire : 65 terroristes neutralisés et 42 interpellés au terme de 62 missions de décembre 2022 à janvier 2023. Publié le mardi 31 janvier 2023

Les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont neutralisé 65 terroristes, 42 ont été interpellés. Trois (03) PKM, 02 RPG, 50 PM et 20 Carabines ont été aussi saisis. Cinq (05) Véhicules et 34 motos récupérés. Vingt-deux (22) bases terroristes et 13 Engins Explosifs Improvisés ont également été détruits, aussi 820 têtes de bœufs, 77 sacs de 100kg de riz récupérés. Tel se présente le bilan enregistré dans la période allant de décembre 2022 à janvier 2023.



Ce bilan est issu de 62 offensives, dont 22 opérations aéroportées, 20 missions de reconnaissances offensives, 17 missions de frappes aériennes, 03 opérations de frappes d’artillerie. Ces informations ont été données le lundi 30 janvier 2023 par le directeur de l’Information et des Relations Publiques des Armées, le Colonel Souleymane Dembélé lors de sa traditionnelle conférence de presse mensuelle.

Selon lui, ces différentes opérations se sont déroulées dans certaines localités, entre autres, Douentza, Bandiagara, kona, Boni, Ansongo, Ménaka, Ségou et Sofara.

Aux dires du Colonel Dembélé, les actions majeures des GAT des 02 derniers mois ont été marquées par les attaques contre la relève descendante de Tenenkou, l’embuscade contre une unité en mouvement sur la RN-6 et l’attaque contre une unité à Yorosso.



