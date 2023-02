Politique

Collecte des statistiques des Affaires économiques et financières des ressorts des cours d’appel de Bamako, Kayes et Mopti de 2018 à 2022: Les montants ou biens en cause s’élèvent à plus de 353 milliards FC dont 309 milliards concernent les atteintes aux biens publics

Publié le mercredi 1 fevrier 2023 | L’Indépendant