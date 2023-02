Ça se passe au Grin : Où est Issa Kaou Djim ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Ça se passe au Grin : Où est Issa Kaou Djim ? Publié le mercredi 1 fevrier 2023 | Mali Tribune

© aBamako.com par MS

Politique :Le parti ACRT FASO KA WELE s`offre un siège flambant neuf

Le parti ACRT FASO KA WELE a procédé ce samedi 17 juillet 2021 à l’inauguration du siège national de leur regroupement politique à Attbougou. Tweet



Les membres du grin n’ont jamais imaginé de voir Issa Kaou Djim disparaitre des radars à ce point. Ils commencent même à l’oublier. Son cas est une leçon politique, selon les membres, à savoir : “Ton allié d’aujourd’hui, peut être ton adversaire de demain”.



Cela ne fait aucun doute au grin, l’ex-vice-président du CNT a été réduit en silence par les autorités de la Transition parce qu’il était devenu trop gênant. Il soutenait le président de la Transition, Assimi Goïta, tout en combattant son Premier ministre, Choguel K. Maïga.



Donc, ajoutent les membres, cela n’avait aucun sens parce qu’il fallait au colonel faire un choix entre lui et Choguel. Ainsi, le président Assimi a choisi son Premier ministre. Les membres estiment que dès lors M. Djim s’est senti lâcher en plein vol, il a voulu brandir ses muscles comme il le faisait au temps de feu IBK. Mais, à en croire les membres du grin, les autorités de la Transition ont anticipé les choses en étouffant l’œuf.



“Elles lui ont même fait goutter la prison pour avoir porté atteinte au crédit de l’Etat et de ses institutions”, rappellent-ils. A sa sortie il est devenu un autre Kaou Djim, plus calme et qui pèse ses mots. Pis encore, aujourd’hui, il est presque muet comme une carpe et perdu dans les nuages, concluent les membres du grin.



Ibrahima Ndiaye