Ce lundi 30 janvier 2023, le Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga, chef du gouvernement, a reçu à la Primature, une délégation de l'Union Africaine (UA) conduite par le Président de la Commission, Moussa Faki Mahamat. Au cours de cette rencontre entre le gouvernement malien et l'Union Africaine, le Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga, a fait savoir que « la Transition dans notre pays ne saurait se résumer à une question d'élection et d'alternance au sommet de l'Etat. Pendant 30 ans, nous avons fait des élections, et pourtant depuis trois décennies notre pays n'a jamais été aussi instable. Loin de moi, l'idée selon laquelle les élections ne sont pas importantes, mais face à une crise de l'ampleur de celle que nous connaissons, les élections doivent être précédées de réformes appropriées ». Tout en réaffirmant le soutien de l'UA au processus de transition, Moussa Faki Mahamat exhorte les autorités maliennes à poursuivre le dialogue avec les groupes signataires de l'Accord pour la Paix.



Dans ses propos liminaires, le Premier ministre, Dr. Choguel K. Maïga, a fait savoir que pour consolider son processus de refondation, le Mali s’est doté en 2022 d’un Cadre stratégique de la Refondation de l’Etat (2022-2031), assorti du Plan d’Actions 2022-2026. « La résolution durable de la crise qui affecte notre pays depuis plusieurs années nécessite un changement de paradigme. C’est pourquoi la Transition dans notre pays ne saurait se résumer à une question d’élection et d’alternance au sommet de l’Etat.



Pendant 30 ans, nous avons fait des élections, et pourtant depuis trois décennies notre pays n’a jamais été aussi instable. Loin de moi, l’idée selon laquelle les élections ne sont pas importantes, mais face à une crise de l’ampleur de celle que nous connaissons, les élections doivent être précédées de réformes appropriées », a-t-il dit.



Selon lui, le plus grand défi qui se pose au Mali est le terrorisme. « Je voudrais vous donner l’assurance de la détermination du Gouvernement à tenir ses engagements tant avec la communauté régionale et internationale, qu’avec la communauté nationale, qui a clairement exprimé sa vision du Mali Nouveau au cours des Assises Nationales de la Refondation (ANR) de l’Etat tenue en décembre 2021.



Les efforts de réforme seront poursuivis de manière à atteindre le point de non-retour dans le processus de redressement de notre pays. De la même manière, nous intensifierons le processus de réforme et les préalables à la tenue d’élections inclusives, apaisées et crédibles », a déclaré Choguel.



Au regard de tout ce qui précède, il a appelé l’Union Africaine à soutenir les efforts des autorités de la transition. « Apres la levée, en juillet 2022, des sanctions injustes, illégales et inhumaines de la CEDEAO contre le Mali, après sept longs mois d’embargo, nous exhortons l’Union Africaine à la levée des sanctions qu’elle a imposées à notre pays le 14 janvier 2022, suite à l’endossement de celles de la CEDEAO prises le 09 janvier 2022. Nous sollicitons la réintégration du Mali au sein des instances de l’Union Africaine parce que nous sommes sur la bonne voie dans l’exécution de nos engagements », a-t-il dit.



Le Gouvernement souligne l’importance pour l’Afrique, à travers l’Union Africaine, de renforcer son leadership dans la prévention et la résolution des crises sociopolitiques en Afrique de l’Ouest et au Sahel, ainsi que sur les questions de développement. Selon le chef du gouvernement malien, au-delà des sujets politiques et des questions électorales, l’Union Africaine doit mettre un égal accent sur les problématiques de développement et sur la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.



Enfin, dit-il, l’Etat malien qui fait face à des défis humanitaires importants attend l’expression la plus forte de la solidarité continentale à travers l’appui du Fonds humanitaire de l’Union Africaine aux efforts que le Mali déploie au plan national pour faire face à la crise humanitaire dans les zones affectées par l’insécurité.



Pour sa part, le Président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, s’est félicité des progrès réalisés par les autorités de la Transition pour le retour à l’ordre constitutionnel prévu en 2024. Pour Moussa Faki Mahamat, sa visite au Mali s’inscrit dans la dynamique de consultations, d’écoute et de soutien de l’Union africaine au processus de transition du Mali. Il a salué la libération des 49 ivoiriens suite à la mesure de grâce du Président de la Transition et exhorté les autorités maliennes à poursuivre le dialogue avec les groupes signataires de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du processus d’Alger. Le Bureau de l’information et de la presse du Ministère des affaires étrangères indique que Moussa Faki Mahamat a annoncé la mission prochaine au Mali de la Commissaire de l’Union Africaine chargée des questions humanitaires pour procéder à une évaluation des besoins.



Aguibou Sogodogo