Aide à la presse: Débat clos ! Publié le mercredi 1 fevrier 2023 | Mali Tribune

Invité de l’émission “Le Grand jury” de Renouveau TV, le 26 janvier dernier, le patron de la presse malienne, Bandiougou Danté, a convaincu les membres du jury sur la question d’aide à la presse qui est sur toutes les lèvres aujourd’hui.







Certains journalistes reprochent au président de la Maison de la presse de détourner la destination de l’aide au profit du seul fonctionnement de la faîtière de la presse. L’invité du jour, pour sa part, estime qu’en réalité il n’y a aucun problème, ajoutant que les gens s’agitent inutilement. Pour lui, cette question de l’aide à la presse est devenue purement et simplement politique.



Il confirme qu’il n’a effectué aucun virement dans le compte de la Maison de la presse sans l’annoncer. “Quand nous sommes arrivés en janvier 2021, on a trouvé qu’il y a un compte unique à la Maison de la presse J’ai écrit à la Primature et au ministère de la Communication pour leur dire que nous allons créer un compte dédié à l’aide à la presse et que dorénavant les fonds d’aide à la presse n’iront pas loger dans le compte de la Maison de la presse au même titre que d’autres fonds. Donc, le montant de 2022 est viré dans ce compte”, se défend-il.



L’invité du jour tient également à préciser que la Maison de la presse n’a pas reçu un franc d’appui au titre des fonds Covid-19. Il appelle à cet effet, la presse malienne à mettre beaucoup d’énergie dans le combat pour l’adoption de ses textes en souffrance.



Parlant de la liberté de presse, le président de la Maison de la presse a souligné que la défense de la liberté de la presse a été son combat pendant les 25 dernières années de sa vie. Toutefois, il soutient la sanction prise à l’encontre de RFI et France 24.



M.Danté dit défendre la liberté de la presse et la liberté d’expression, mais qu’il n’accepte jamais qu’on remette en cause ses principes, car, ajoute-t-il, “nous avons des valeurs qu’il faut défendre et il faut savoir raison garder. Il faut également être mesuré. Rien de grand ne se construit dans la démesure. Il faut tenir compte de nos valeurs culturelles dans les expressions”.



Concernant la situation à l’Assep, il confirme que l’ensemble des organisations professionnelles sont informées que l’interlocuteur légitime de l’Assep, pour la Maison de la presse, demeure le comité de transition. Selon lui, la décision a été prise sur la base des documents vérifiables, “pas sur la couleur des yeux de quelqu’un”.



Ibrahima Ndiaye



