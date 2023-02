ANADEB : Le nid du copinage ? - abamako.com

ANADEB : Le nid du copinage ? Publié le mercredi 1 fevrier 2023 | La Sirène

L’actuel directeur général de l’Anadeb a été nommé sur la base d’un contrat entre le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau qui est l’employeur et l’ancien cadre d’ Orange Mali, M,Kaya, qui reste l’employé . Et pourtant, en la matière, la loi portant n 2014-049 du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du contrôle des services publics en ses articles 51, 52, 53 et le décret n 2011-051/P-RM du 10 février 2011 fixant les conditions d’emploi du personnel de l’administration relevant du code du travail en son article 37, est très claire la dessus.







Aujourd’hui, des questions fusent de partout pour comprendre les motivations réelles du ministre à nommer M Kaya à la direction de ce service stratégique contre toute règle de l’orthodoxie. L’on se demande comment un spécialiste en marketing communication et gestion d’entreprise sans appel à candidature peut se retrouver à un poste destiné à un ingénieur des mines conformément au cadre logique de l’organisation. Des mauvaises langues racontent que les deux hommes comme deux larrons en foire auraient été des bons amis quand ils étaient à Orange Mali. C’est pourquoi disent ils, le ministre l’a fait venir sans appel à candidature, encore moins le diplôme requis. Est-ce une réalité ? On ne saurait le dire, ce qui est une certitude M Kaya aurait lui-même confirmé à un service juridique lorsqu’il a été sonné de donner des explications « après 12 ans d’expatriation, j’ai sollicité le ministre des mines de l’Energie et de l’eau, pour retourner afin de mettre mon expérience et mes compétences au service de mon pays ». Une très bonne chose si cette égalité de chance était donnée à tous les Maliens ayant cette expérience de revenir occuper un poste du genre.



Ce qui est encore marrant pour beaucoup, c’est qu’à quelques mois de sa nomination, les textes relatifs au manuel de procédure ont vite été changés ; Histoire de se donner une légitimité ? La question mérite son pesant d’or, quant on sait que l’actuel DG dans sa quête perpétuelle de se légitimer est à la recherche de tous les moyens. Une lettre adressée au directeur national de la fonction publique à la date du 12 janvier 2022 est une parfaite illustration « pour me permettre de prendre en charge les indemnités de représentation et responsabilité de directeur général de l’Anadeb, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir attribuer un numéro matricule à M Abdoulaye Kaya. Est-il apte à faire lui-même cette lettre ?



Signalons que l’Anadeb est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, créée par l’ordonnance N 09006/P-RM du 4 mars 2009. Elle fait partie des services publics de l’Etat conformément à la loi n 2014 – 049 du 19 septembre 2014 en son article 3 et fonctionne 100% sur le budget de l’Etat



A suivre



A.D



Source : La Sirène