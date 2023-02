Dégradation de la situation sécuritaire : le Mali occupe la 39ème place en Afrique - abamako.com

Dégradation de la situation sécuritaire : le Mali occupe la 39ème place en Afrique Publié le mercredi 1 fevrier 2023

© RFI par Olivier Fourt

Hélicoptère Gazelle de l`opération Barkhane au Mali

« Sur 54 pays d’Afrique, le Mali occupe la 39ème place devant le Comores en termes de dégradation de la situation sécuritaire ». C’est ce que révèle le rapport biannuel de la fondation Mo Ibrahim publié cette semaine.



Le rapport de la Fondation Mo Ibrahim indique qu’il y a eu une décennie inquiétante de coups d’État récurrents au Sahel entre 2012 et 2022. « Sur les 29 coups d’État dans le monde, à la fois réussies et tentées, 23 se sont déroulées en Afrique », précise la fondation. Le Mali, le Burkina Faso et le Soudan sont en tête de liste.



Le document note aussi une augmentation des violences contre les civils. Le Mali est en bas des dix pays classés pour absence de violence contre les civils et absence de conflits armés.



Sur le plan sécuritaire et concernant l’état de droit, le rapport pointe du doigt une dégradation croissante de la situation au Mali. A ces niveaux, le pays occupe la 39ème place. Pour le respect des droits et l’inclusion des populations, le Mali est à la 34ème place. Dans le chapitre du développement économique, le Mali est également en régression. Il se positionne ainsi à la 31ème place. C’est au niveau du développement humain que le rapport décrit un signe d’amélioration.



Le document précise aussi que l’intégrité des élections et le pluralisme politique a également décliné au Mali, au cours des dix dernières années.